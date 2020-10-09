Жители Казани пожаловались на очереди в поликлиниках
Жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в медучреждениях города. Скопление пациентов зафиксировано в глазной больнице на улице Бутлерова и поликлинике №10 на Бондаренко.
По словам очевидцев, в офтальмологической больнице очередь начинается на улице.
«Социальную дистанцию никто не соблюдает», — отметил автор анонимного поста в соцсети.
Вчера казанцы пожаловались на очереди при постановке машин на учет.Общество Татарстан
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