Жители Казани пожаловались на очереди в поликлиниках

Фото: соцсети

Жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в медучреждениях города. Скопление пациентов зафиксировано в глазной больнице на улице Бутлерова и поликлинике №10 на Бондаренко.

По словам очевидцев, в офтальмологической больнице очередь начинается на улице.

Фото: соцсети

«Социальную дистанцию никто не соблюдает», — отметил автор анонимного поста в соцсети.

Фото: соцсети

Вчера казанцы пожаловались на очереди при постановке машин на учет.