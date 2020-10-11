Игровая неделя: разборка PlayStation 5, новый Hot Pursuit неотличим от старого, а суд Apple и Epic будет в мае

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Дата суда Apple и Epic Games, а также новые раздачи игр

Судебная мыльная опера между Epic Games и Apple обрастает конкретикой по датам. На неделе стало известно, что суд между компаниями пройдет 3 мая 2021 года — это на пару месяцев раньше, чем ожидалось по итогам второго слушания дела. Ранее компании совместно отказались от рассмотрения дела судом присяжных. Так что, вероятнее всего, на ближайшие 7-8 месяцев ситуация в отношениях между Epic и Apple останется неизменной: Fortnite по-прежнему будет отсутствовать в App Store, а вот аккаунт Epic Games как создателей движка Unreal Engine останется, что позволит сторонним разработчикам производить новый контент.

Тем временем сам Epic Games в своем магазине продолжает радовать бесплатными раздачами игр. Таким образом, видимо, компания получает новых клиентов и повышает узнаваемость бренда. Впрочем, мы можем и ошибаться, — реальные мотивы действий известны одной лишь Epic Games. А пользователи пока могут скачать приключенческую игру о подводном мире Abzû (можно исследовать океан и древние руины), а также шутер Rising Storm 2: Vietnam. Бесплатная раздача завершится 15 октября.

Разборка PlayStation 5 и недешевый накопитель для нее

Перейдем к новостям консолей. На неделе неожиданно большую популярность получило официальное видео Sony, в котором разбирают PlayStation 5. Очевидно, интерес в ролике вызывает не сам процесс превращения еще не вышедшей приставки в груду комплектующих, а особенности устройства консоли, которые можно увидеть в кадре. К примеру, iXBT отмечает, что в новом поколении PS реализовано много интересных деталей: подставка с кармашком для мини-отвертки и съемной заглушкой, ловушки пыли под боковой панелью. Одной из самых важных деталей портал называет возможность установки дополнительного SSD — что должно решить проблемы нехватки места на встроенном накопителе.

Следом за этим роликом «подъехала» и презентация одного из крупнейших производителей дискового оборудования в мире — WesternDigital. Во время трансляции компания показала новую линейку накопителей для геймеров. В нее вошла, среди прочего, модель, официально подходящая для расширения памяти PlayStation 5. SSD предлагается в трех вариантах — версия на 500 Гб будет стоить 150 долларов, на 1 Тб — 230 долларов, а на 2 Тб — аж 450 долларов. Как отмечает DTF, самая дорогая версия накопителя стоит больше digital-версии PS5.

Фото: dtf.ru

NBA 2K21 вызвала фурор, а NFS Hot Pursuit — недоумение

Вообще, похоже, в ожидании начала продаж нового поколения приставок любые новости, связанные с PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S, становятся гиперпопулярными. Например, живой отклик аудитории получил геймплейный ролик баскетбольного симулятора NBA 2K21, записанный на приставках нового поколения. Для PlayStation 4 и Xbox One игра вышла 4 сентября.

На новых приставках NBA будет стоить на 10 долларов дороже, но пользователи получат улучшенные текстуры, освещение, физику и анимацию. Анимация действительно удивляет реалистичностью, особенно в сравнении с версией для приставок прошлого поколения, но, как отмечают пользователи, серия игр NBA вообще славится реалистичностью в сравнении с остальными спортивными симуляторами.



А вот появившийся трейлер ремастера автосимулятора Need For Speed Hot Pursuit 2010 года, наоборот, вызвал определенную долю скепсиса у поклонников серии. Обновленная версия будет доступна 6 ноября на основных платформах. Тем не менее пользователи отмечают, что версии почти неотличимы, и разработчик просто решил «второй раз продавать одну и ту же игру», добавив туда все DLC и незначительно переработав графику.