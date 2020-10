Игровая неделя: EA Play «лег» в ожидании FIFA 21, а компания братьев из Вологды — вторая в мире по выручке

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Playrix выходит в лидеры по выручке, а Epic и Apple не хотят присяжных

Компания Playrix, основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманами из Вологды, стала вторым по размеру выручки разработчиком мобильных игр в мире после компании Tencent. Об этом на неделе сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование AppAnnie. Подробнее рассказывает об этом издание VC. Как и в случае со многими компаниями, работающими в сфере IT, росту помогла пандемия: в пиковое время ограничений, связанных с коронавирусом, ежемесячное число пользователей выросло сразу в полтора раза — до 10 миллионов. Продажи при этом выросли еще больше — на 60%. Видимо, стало больше не только людей, но и каждый из них стал готов тратить большие деньги на мобильные игры. Отметим, что, хоть компания и «родом из Вологды», главный офис находится в Ирландии, так что речи об успехе российского игрового бизнеса тут идти (к сожалению) не может.

Компания Playrix, основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманами из Вологды, стала вторым по размеру выручки разработчиком мобильных игр в мире после компании Tencent. Фото: thebell.io

Еще из корпоративных новостей — Epic Games и Apple, уже давно находящиеся в состоянии судебной тяжбы из-за платежей внутри игры Fortnite (и снежного кома претензий и запретов, вызванных ими), отказались перевести разбирательство в суд присяжных. Ранее судья предложила компаниям такой вариант. Компании даже выпустили совместное заявление. Сам суд обещает быть не очень скорым: начавшееся довольно бодро разбирательство переросло в заслушивание доводов обеих сторон, и считается, что развязки ждать стоит не раньше середины 2021 года.

PS Store повысило цены, но предлагает забрать трехлетнюю Need for Speed

Но перейдем от игрового бизнеса к более насущным для геймеров вопросам. 26 сентября в российском PS Store — сервисе цифровой дистрибуции компании Sony для консолей PlayStation — повысились цены. По данным СМИ, подорожание коснулось примерно 800 игр, некоторые из них выросли в цене до 5 тысяч рублей. Представители компании назвали это «корректировкой цен на продукцию в некоторых странах». Объяснили это текущими рыночными условиями. Видимо, причина скрывается в курсе рубля, который, увы, опять перешел в активное снижение. 3dnews отмечает, что повышение цен — уже не первое за год. Предыдущее, например, было зафиксировано в июне.

В октябре обладатели PlayStation 4 получат доступ к игре: RPG под названием Vampyr от французской студии Dontnod Entertainment, действие которой происходит в Лондоне в 1918 году. Фото: goha.ru

Однако не стоит сильно расстраиваться — можно потратить деньги не на конкретную игру, а на подписку PS Plus и периодически «ловить» раздачи игр. В октябре, например, обладатели PlayStation 4 получат доступ к двум играм: RPG под названием Vampyr от французской студии Dontnod Entertainment, действие которой происходит в Лондоне в 1918 году (из названия можно догадаться, что герой превращается в вампира), и автогонкам Need for Speed: Payback, выпущенным в конце 2017 года.

FIFA 21 сломала EA Play, а Super Mario 3D All-Stars — на первом месте в Японии и Британии

10-часовая пробная версия FIFA 21, которая стала доступна на PlayStation 4 подписчикам сервиса EA Play 1 октября, оказалась так популярна, что приложение сервиса не выдержало наплыва любителей виртуального футбола. О таком казусе сообщает «Игромания». Издание предлагает и незамысловатое решение проблемы — оно скрывается в уже упоминавшемся PS Store. Нужно зайти на страницу игры с самой игровой приставки, где будет доступна опция «Загрузить пробную версию».

Впрочем, если у вас не настолько сильное желание испытать новую версию футбольного симулятора, то можно подождать совсем немного — до 9 октября — и насладиться полной версией игры. Она выйдет не только на PS 4, но и на Xbox One, а также компьютерах.

Сборник игр про Марио, оптимизированных для Nintendo Switch под названием Super Mario 3D All-Stars, стал лидером розницы не только в Японии, но и в Великобритании. Фото: igromania.ru

А вот сборник игр про Марио, оптимизированных для Nintendo Switch под названием Super Mario 3D All-Stars, стал лидером розницы не только в Японии, но и в Великобритании. Об этом сообщает все та же «Игромания». По данным GfK Entertainment за сентябрь, следом за играми про Марио в Великобритании идут «Мстители» и Tony Hawk’s Pro Skater. В Японии статистика доступна по неделям, и в период с 21 по 27 сентября было продано 63,8 тысячи копий Super Mario 3D All-Stars. Второе место по недельным продажам — у Animal Crossing: New Horizons с 29,8 тысячи копий. Впрочем, «Марио» продается только вторую неделю, и спрос, видимо, скоро может начать угасать.