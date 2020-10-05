«Барыс» возвращается c победой, Амиров будет суперфорвардом, «Ак Барс» и его ТВ терпят фиаско

Пять главных событий недели в КХЛ

Опостылевший коронавирус остается главным героем КХЛ с самого начала сезона. На этот раз «ковидные» новости в лиге как со знаком «плюс», так и «минус». С одной стороны, из карантина наконец-то вернулся казахстанский «Барыс» и уже начал нагонять конкурентов в борьбе за зону плей-офф. С другой, стало ясно, что «Матч звезд» в этом сезоне не состоится. Прошедшие семь дней запомнились, кроме того, странным выступлением «Ак Барса» «на всех фронтах», результативной серией Родиона Амирова и самым дорогостоящим голом Николая Голдобина. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Барыс» отметил возвращение из карантина уверенной победой

Две недели отсутствовал казахстанский коллектив в нынешнем сезоне — почти половину от того, что отыграли остальные. Причина прозаична и привычна — эпидемия «ковида» в команде и карантин, вводимый в Казахстане во всех подобных случаях.

Как мы уже писали в предыдущем недельном обзоре КХЛ, подобными привилегиями в лиге обладают, похоже, исключительно иностранные клубы. Напомним, помимо «Барыса» в самовольный двухнедельный отпуск сходил финский «Йокерит», а вот «Локомотив» такого преимущества не имеет и получает технические поражения.

Как бы то ни было, вернулся коллектив из Нур-Султана громко: в первом же поединке одолел западного топа петербургский СКА.

Уже в первом периоде казахстанцы создали задел в две шайбы — отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц. Во второй половине матча питерцы одну шайбу усилиями разыгравшейся молодой звезды Ивана Морозова отыграли. А в концовке Евгений Тимкин уравнял-таки счет, и лишь в серии буллитов хозяева льда добили армейцев.

Есть первая победа «Барыса» после возвращения, и, похоже, в первой восьмерке Востока будут изменения — нурсултанцы обязательно кого-то оттуда вытеснят.

Похоже, последние выпуски «Ак Барс Шоу» в хоккейном сообществе запомнят надолго. Скрин видео: vk.com/hcakbars

Федеральные СМИ в шоке от клубного телевидения «Ак Барса»

Тотальным провалом по всем фронтам ознаменовалась прошедшая неделя для казанского «Ак Барса».

Тут и три поражения кряду — в том числе от скромной «Северстали» и от «Локомотива», который едва выкарабкался из карантина и играл теми, кто успел оклематься. Семь шайб за три матча смогли выдавить из себя казанцы.

Тут и фиаско в медиапространстве, где хорошенько ударили в грязь лицом медийщики казанского клуба, устроившие во время хоккейной трансляции шоу с подушками в форме женского детородного органа, странными гостями и обсуждением женских оргазмов. Хоккей в Татарстане, на секундочку, смотрит много детей — мальчишки ловят каждое слово и событие на экранах во время трансляций.



На следующий день в нашем, а также в нескольких ведущих спортивных изданиях вышли материалы о странном контенте клубного телевидения «Ак Барса», а обозреватель «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко во время прямого эфира своей авторской программы «Держи передачу» постебался над ним, предложив развивать тему привлечением извращенцев:

— «Обругал «Ак Барс» и тут же хвалишь «Авангард» — понятно, кто заплатил, — зачитывал журналист сообщения из медиаслужбы казанцев в прямом эфире. — Я, честно говоря, вообще не знаю, о чем с Казанью можно разговаривать после гостя в «Ак Барс Шоу» Кати Вагимагии. Вы здорово разбираете хоккей, друзья в Казани! Здорово привлекаете аудиторию из женских консультаций. <...> Вы забираете аудиторию гинекологов, да? В следующий раз надо забирать аудиторию еще кого-нибудь, извращенцев каких-нибудь!

Похоже, последние выпуски «Ак Барс Шоу» в хоккейном сообществе запомнят надолго.

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В этом сезоне без «Матча звезд» и Кубка Шпенглера



Неприятной, но закономерной новостью начиналась неделя в Континентальной хоккейной лиге. К сожалению, в этом сезоне любители насладиться праздником чистого хоккея останутся без «Недели звезд». Причина всем известна.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой КХЛ приняла решение отменить Неделю Звезд Хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге. #KHLAllStar», — такое сообщение появилось в социальных сетях лиги.

По той же причине казанские болельщики остались без предновогоднего хоккейного праздника — Кубка Шпенглера, который проводится ежегодно в Швейцарии в конце декабря. Именно «Ак Барс» должен был принять участие в этом «ламповом» и уютном соревновании на старенькой давосской арене.

Амиров разыгрался не на шутку — три гола в двух матчах

Не на шутку разыгралось молодое уфимское дарование Родион Амиров, у которого выдалась поистине ударная неделька. Три шайбы в последних двух матчах забросил восемнадцатилетний парень. Дубль Амирова помог уфимцам спастись и вырвать волевую победу в игре с «Витязем», а вот с «Автомобилистом» его красивая шайба имела лишь статус «гола престижа».

Надо отметить, что 2 октября хоккеист отмечал день рождения, и наверняка его эмоциональный подъем был связан еще и с этим событием — свои голы он, кстати, успел забросить до исполнения девятнадцати.

Очевидно, что в Уфе раскрывается мощнейший талант, который должен будет зажечь на ближайших молодежных чемпионатах мира. Ларионов, не проморгай!

Голдобин наконец-то забил после возвращения из НХЛ — это самая дорогостоящая шайба в сезоне

Новым Кириллом Капризовым, или, на худой конец, заменой ему называли Николая Голдобина, который прошлой весной так и не дождался предложений от клубов НХЛ после того, как оказался не нужен «Ванкуверу».

В ЦСКА не показавшему себя за океаном форварду «насыпали» 100 миллионов рублей за два сезона. О том, что игрок таких денег не стоит, говорили все — эксперты, журналисты, болельщики, и лишь президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович, не считавший особо деньги в предыдущие беспотолочные времена, решил не изменять привычкам.

Лишь через десять игр с начала сезона Николай сумел-таки открыть счет своим голам — даже на уровне Континентальной хоккейной лиги. Если измерять сезон шестьюдесятью играми (именно столько команды проведут в «регулярке»), то эта шайба обошлась армейцам в 8,3 миллиона рублей. Насладимся же моментом ценой в однокомнатную квартиру в Москве.