«Ак Барс» на выезде: три поражения подряд, ужасная результативность и оргазмы вместо хоккея на клубном ТВ

Пять итогов «западного» турне

Фото: Ильнар Тухбатов /ak-bars.ru

Худший игровой отрезок с начала сезона провел «Ак Барс» в своем выездном турне. И назвать неожиданностью такое развитие событий нельзя — тренерская карьера Дмитрия Квартальнова развивается по типичному сценарию: второй год стабильно слабее дебютного, уходит эйфория и приходят проблемы. Неужели снова он, синдром второго сезона? Фейлы команды, впрочем, затмевает клубное телевидение, решившее посоревноваться с ней в том, кто выступит хуже. О том, как «Ак Барс» провалился в выездной серии, когда Квартальнов найдет оптимальные игровые сочетания, обменяют ли Хованова и Бурмистрова и почему в хоккейной передаче обсуждаются секс-темы — в материале «Реального времени».

Старая песня о главном: Квартальнов вновь тасует состав

«Кручу, верчу, запутать хочу» — казалось, по такому принципу действовал тренерский штаб в ходе этой выездной серии. Какого-то четкого понимания игровых сочетаний «Ак Барса» мы не имели на протяжении всего сентября, но во время западного выезда перетряска состава приобрела еще больший масштаб.

Первое и главное ударное звено не обрело сложившегося вида ни разу за эту серию. В Череповце Да Коста играл с Петровым и Азеведо. В Нижнем Новгороде — с Доусом и Тихоновым, а вчера в Ярославле Квартальнов пустился во все тяжкие и поставил в стартовое звено Виктора Тихонова, который, за исключением одного матча с «Сочи», ничего выдающегося пока не показывал. Не показал и в игре с «Локомотивом».

Артем Галимов тоже пробовался в абсолютно разных сочетаниях — через второе звено прошли и Азеведо с Галиевым, и Бурмистров, и Доус с Дыняком… Работало это, сами понимаете, плохо.

Подобная манера ведения команды уже должна быть знакома казанским болельщикам. Тем же беспрерывным тасованием наставник «Ак Барса» запомнился и в прошлом сезоне, почти до февраля месяца не давая четкого понимания, кто с кем играет. Не стоит ждать, что Дмитрий Вячеславович изменит себе и на этот раз.

«Кручу, верчу, запутать хочу» — казалось, по такому принципу действовал тренерский штаб в ходе этой выездной серии. Фото: ak-bars.ru

Низкая реализация и плохая дисциплина

Следствием не самых удачных решений тренерского штаба по звеньям стала серьезно упавшая результативность «Ак Барса» — казанцы забивали не больше двух шайб за матч. Лишь накануне подопечным Квартальнова наконец-то удалось забросить три «Локомотиву».

Перестал забивать Станислав Галиев, промолчавший три игры подряд и лишь в Ярославле наконец-то расчехливший пушку и отметившийся дублем. Свой привет Квартальнову точным добиванием передал отпущенный прошлой зимой Владимир Ткачев.

Но даже во вчерашнем относительно результативном для «Ак Барса» матче все подпортила сильно страдающая дисциплина. В третьем периоде, когда нужно было срочно отыгрывать одну шайбу, за грубые нарушения в штраф-бокс поочередно отправлялись Никита Дыняк и Дмитрий Юдин (второй — за чистый удар в голову). Тот же Юдин дрался в Череповце с Даниилом Вовченко в важнейшем отрезке игры и не позволил команде выйти вперед.

Два очка, заработанные в Питере в игре с командой, средний возраст которой 21 год, — вот и все, что сумели привезти «барсы» с четырехматчевого западного выезда.

Минус два Александра: выгонят ли Хованова и Бурмистрова?

На последнюю пару игр Дмитрий Квартальнов решил дать отдохнуть Зарипову (здесь есть логика — ветеран не готов выдерживать жесткий график), а также Бурмистрову и молодым Хованову и Воронкову (повреждение).

Двадцатилетний Александр Хованов не попал в состав уже не в первый раз, хотя вполне прилично выглядел в домашних матчах и даже решал их в буллитных сериях с прямыми конкурентами. Если судить исключительно по внешним факторам, то форварду не совсем по душе определяемая ему роль. По той же причине сбегал из команды весной Эмиль Галимов, который был вторым по результативности, но так и не получил от Квартальнова место в первых звеньях.

Хованов уже удалил из своего «Инстаграма» фотографии, связанные с «Ак Барсом» — поступок молодого и горячего парня, который остро реагирует на решения тренерского штаба. Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Хованов уже удалил из своего инстаграма фотографии, связанные с «Ак Барсом» — поступок молодого и горячего парня, который остро реагирует на решения тренерского штаба, и это может сказаться на отношениях с Квартальновым. Вряд ли наставник такого типа будет нянчиться с игроком. Не хотелось бы видеть Хованова в «Барсе» — игра у него пошла в хорошем ключе. По некоторой информации, обменять Александра могут и в московский клуб.

Другим своим решением Квартальнов подогрел слухи об очередном расставании с нападающим Александром Бурмистровым. Неприятную роль тринадцатого нападающего Бурми получил на игру с «Локомотивом», лишь изредка подменяя кого-то в сочетаниях низших звеньев.

Насколько эта информация близка к действительности — покажет сезон. А ведь еще пару лет назад Александру прочили в будущем статус капитана, как местному воспитаннику и душе компании, умеющему со всеми найти общий язык. Однако вся карьера Бурмистрова подсказывает, что в Казани он надолго не задерживается, и надо полагать, что если ему уже трижды приходилось возвращаться, то значит неспроста — тренерам что-то не нравится в нем помимо игровых качеств.

Бурмистров в Казани надолго не задерживается, и надо полагать, что если ему уже трижды приходилось возвращаться, то значит неспроста. Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

В «Ак Барс Шоу» устроили «Балаган ТВ» и троллят собственных болельщиков

«А почему бы нам не сработать под стать команде и не довести программу до полного абсурда?» — судя по всему, так подумали в медиацентре «Ак Барса» и сняли во время матчей с «Торпедо» и «Локомотивом» настоящее «Балаган Шоу» с блэкджеком и оргазмами.

Вот такой контент предложили на «Ак Барс Шоу» в перерывах нижегородского матча.

Ролик при этом подписан в откровенно насмешливом по отношению к болельщикам тоне.

«Что за дичь, ведущие отстой, вы чего устроили, где хоккейная онолитика». Новый выпуск «Ак Барс Шоу» однозначно взял новую планку», — подписал эсэмэмщик «Ак Барса» отрывок из шоу, передразнивая уже привычные комментарии фанатов, которые второй сезон призывают оставить эксперименты с клубным телевидением и вернуть — да-да, хоккейную аналитику.

Попытка прикрыться самоиронией лишь доказывает, что в медиацентре понимают, что зрителям контент не заходит и из трансляций хоккея выходит непотребный продукт. Ну а критику пытаются перевести в хамскую шутку.

На вчерашний же матч с «Локомотивом» на «Ак Барс Шоу» пригласили некую Катю Вагимагию, которая, если верить Гуглу, известна тем, что обучает дам «качать мышцы тазового дна». В итоге во время первого перерыва ведущие с гостьей обсуждали вагины и пользу оргазмов для женского здоровья.

«Отличный гость для любителей хоккея»

«Хоккей превратили в Дом-2. Бузов (имеется в виду Дмитрий Тарасов — гость одного из прежних выпусков, бывший супруг Ольги Бузовой, — прим. ред.), Костенко, теперь вагимагия»

«А хоккей-то тут при чем?»

«Вы позорите Татарстан своим шлаковым шоу»

«Увольте, пожалуйста, режиссера этого шоу... Пригласите кого-нибудь из КХЛ-ТВ, невозможно смотреть, аж стыдно за «Ак Барс»...»

— вот самые корректные комментарии от болельщиков под анонсом очередного выпуска.

Вот таким и запомнилось это шоу. Даже по одному кадру можно понять, что от хоккея здесь только надпись «Ак Барс» на стене.

Источник: скриншот видео vk.com/hcakbars

Впрочем, очевидно, что нынешнее телевидение делается не для болельщиков — к их мнению в клубе прислушиваться не готовы, сколько бы критических замечаний не поступало по обратной связи.



Не нравится наш продукт? Вернуть программы с разбором игровых эпизодов? Зачем, мы лучше поиронизируем над вашим недовольством, а потом сделаем вид, что продукт всем нравится.

Интересно, смотрят ли это шоу спонсоры «Ак Барса», весьма зримо представленные в оформлении студии? Или предпочитают переключаться на КХЛ-ТВ в перерывах?

Лукоянов в качестве капитана — плохая идея

В матче с «Торпедо» уже привычную для себя нашивку с буквой «А» сменил на почетную «K» татарстанский воспитанник Артем Лукоянов.

Да, нападающий — уже старожил команды по меркам хоккейного века, да и игрок «свой», но на роль капитана годится едва ли. Артем на сегодняшний момент и сам-то не слишком уверен в своих силах: в прошлом сезоне на его счету ровно ноль заброшенных шайб, в нынешнем — столько же. Психологическая стабильность и уверенность — важное качество лидера на льду, который должен уметь и вести за собой на льду, и заводить в раздевалке, и отстоять партнера перед судьями.

ртем на сегодняшний момент и сам-то не слишком уверен в своих силах: в прошлом сезоне на его счету ровно ноль заброшенных шайб, в нынешнем — столько же. Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Лукоянов же вспыльчив и не всегда следит за языком. Да, он умеет отжечь на флеш-интервью, но это не то, что необходимо команде на тяжелом выезде, в котором что-то пошло не по плану.

Михаил Глухов не такой словоохотливый и зажигательный, но он точно мог бы придать команде уверенности простыми словами. Седьмой год в Казани дает все права на нашивку, да и полуголым с полицейскими Михаил не дрался — репутация чиста перед всеми.