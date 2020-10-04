Главное о коронавирусе на 4 октября: Минниханов потребовал носить маски, в Тегеране — уже третья волна
Минниханов поручил жестко контролировать масочный режим
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 27 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, 22 — контактные. Два человека госпитализированы, 24 получают лечение на дому.
На 4 октября в Татарстане зарегистрировано 7 337 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 266 человек, в том числе 26 за минувшие сутки.
- Количество умерших от коронавируса в Татарстане достигло 79 человек. Последней жертвой стал 73-летний мужчина.
- Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим
- За сентябрь коронавирус выявлен у семи студентов в РТ.
- За отказ сдать тест на COVID-19 в Татарстане оштрафовали 14 туристов. Всего составлено 60 административных протоколов.
- У 11 татарстанцев, вернувшихся из Турции, обнаружен COVID-19.
- Врач из Нижнекамского COVID-госпиталя рассказала о страхах пациентов. Как рассказала врач-кардиолог Ольга Носова, пациенты очень напуганы, не понимая с каким заболеванием столкнулись.
- В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности. Рост показателя составил 19,6%.
Жестких ограничений пока не планируют
За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 284 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 215 001 человек, а выздоровевших — до 979 143.
Зафиксировано 107 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 21 358 человек.
В России на сегодняшний день проведено свыше 46,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 402 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тыс. человек.
- Кремль пока не планирует вводить жесткие ограничения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в Москве «несколько стабилизировалась», однако больницы заполняются.
- Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 весной 2021 года.
- Массовый перевод школьников на дистант Минпросвещения не рассматривает, заявили в пресс-службе ведомства.
- Гендиректор института имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что разработанная их институтом вакцина, скорее всего, будет давать иммунитет на десятилетия. Это уже третья российская вакцина от коронавируса.
- Коронавирусом заразились сразу два заместителя губернатора Псковской области.
ЕС скоро не откроют
В мире коронавирусом нового типа на 10:55 (мск) заразились 34 907 906 человек, 1 033 234 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших США — 7 382 944 человек. Далее идут Индия (6 549 373), Бразилия (4 906 833), Россия (1 204 502) и Колумбия (848 147).
По количеству смертей первое место занимают США (209 394), на втором — Бразилия (145 987). Далее следуют Индия (101 782), Мексика (78 880) и Великобритания (42 407).
- Стало известно, что в пятницу состояние Дональда Трампа резко ухудшилось. У президента была повышенная температура, а уровень сатурации (насыщения крови кислородом) резко снизился.
- Коронавирусом заразился бывший президент Украины Петр Порошенко. Он госпитализирован с двусторонней пневмонией.
- Во Франции число заразившихся увеличилось почти на 17 000 за сутки, это рекордный показатель.
- В Турции начались испытания собственной вакцины на людях.
- Власти Тегерана закрыли кафе, мечети и спортклубы из-за третьей волны коронавируса.
- Посол ЕС заявил, что сомневается в открытии границ для россиян в ближайшее время.
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