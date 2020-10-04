Главное о коронавирусе на 4 октября: Минниханов потребовал носить маски, в Тегеране — уже третья волна

Фото: Илья Репин

Минниханов поручил жестко контролировать масочный режим

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 27 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, 22 — контактные. Два человека госпитализированы, 24 получают лечение на дому.



На 4 октября в Татарстане зарегистрировано 7 337 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 266 человек, в том числе 26 за минувшие сутки.



Количество умерших от коронавируса в Татарстане достигло 79 человек. Последней жертвой стал 73-летний мужчина.

Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим



За сентябрь коронавирус выявлен у семи студентов в РТ.

За отказ сдать тест на COVID-19 в Татарстане оштрафовали 14 туристов. Всего составлено 60 административных протоколов.



У 11 татарстанцев, вернувшихся из Турции, обнаружен COVID-19.

Фото Ильи Репина

Врач из Нижнекамского COVID-госпиталя рассказала о страхах пациентов. Как рассказала врач-кардиолог Ольга Носова, пациенты очень напуганы, не понимая с каким заболеванием столкнулись.



В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности. Рост показателя составил 19,6%.



Жестких ограничений пока не планируют

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 284 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 215 001 человек, а выздоровевших — до 979 143.



Зафиксировано 107 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 21 358 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 46,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 402 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тыс. человек.



Кремль пока не планирует вводить жесткие ограничения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в Москве «несколько стабилизировалась», однако больницы заполняются.

Фото mos.ru

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 весной 2021 года.



Массовый перевод школьников на дистант Минпросвещения не рассматривает, заявили в пресс-службе ведомства.

Гендиректор института имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что разработанная их институтом вакцина, скорее всего, будет давать иммунитет на десятилетия. Это уже третья российская вакцина от коронавируса.

Коронавирусом заразились сразу два заместителя губернатора Псковской области.

ЕС скоро не откроют

В мире коронавирусом нового типа на 10:55 (мск) заразились 34 907 906 человек, 1 033 234 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших США — 7 382 944 человек. Далее идут Индия (6 549 373), Бразилия (4 906 833), Россия (1 204 502) и Колумбия (848 147).



По количеству смертей первое место занимают США (209 394), на втором — Бразилия (145 987). Далее следуют Индия (101 782), Мексика (78 880) и Великобритания (42 407).

Стало известно, что в пятницу состояние Дональда Трампа резко ухудшилось. У президента была повышенная температура, а уровень сатурации (насыщения крови кислородом) резко снизился.

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