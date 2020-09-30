«На машину обрушился шквал огня»: как присяжные Верховного суда РТ спасли Леху «Чайника» от пожизненного

Беглого члена ОПГ «Седьмовские» признали виновным в расстреле 17-летнего футболиста и его друзей, но заслуживающим снисхождения

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит последствия вердикта присяжных по делу о случайных жертвах криминальной войны казанских группировок летом 2011-го. Заехавшую ночью во двор на Горках машину члены ОПГ «Седьмовские» атаковали шквальным огнем, ожидая ответной стрельбы «Первомайских». Но ошиблись в объекте и убили 17-летнего школьника Эмиля Шафигуллина, еще трое в авто выжили чудом. Активным участником этого смертельного обстрела присяжные признали Алексея Назарова, что назывался «свидетелем преступления» и 8 лет был в федеральном розыске. Как выяснило «Реальное время», пожизненный срок ему уже не грозит.

А у них во дворе



4 июня 2011 года в коробке домов по проспекту Победы 66, 68, 70 и 72 с единым двором силовики нашли множество обрезков металлической арматуры и 10 самодельных снарядов с бензином и вставленными внутрь тряпичными фитилями. Эти «коктейли Молотова» были изготовлены из пустых бутылок от водки и коньяка и расставлены в стратегических местах на выездах из двора. У дома 70 нашли два пыжа от охотничьих патронов и три резиновые пули, за домом — пять гильз от огнестрельного оружия.

Ночью в этом дворе смертельное ранение в голову получил 17-летний Эмиль Шафигуллин, полузащитник футбольной команды «ДЮСШ-Вахитовский». На момент трагедии его однокласснику Даниилу Зиннатову и двоюродному брату Булату Фахрутдинову было по 16. Сейчас им 25.

...Утром 3 июня Эмиль вместе с матерью навещал могилы родственников на кладбище, вечером поехал с Булатом на стадион «Мирас» в Азино и отпросился погулять после матча. В последний раз на связь с родителями выходил в 0.30, говорил, что знакомый подвезет его и Булата домой. Тем знакомым был 18-летний Рашид Яруллин, на белой «Ладе Приора» он забрал парней в районе РКБ и отправился в город. По пути несколько раз набирал номер своей девушки, она не отзывалась. Рашид решил заехать по пути во двор школы, где та могла гулять. Школа эта находится около дома 68 на проспекте Победы, ремонтные работы на подъезде к ней заставили водителя свернуть во дворы.

— Во дворе увидели толпу людей — порядка 30—40 человек. Начали проезжать — один перебежал дорогу и начал стрелять. Я сразу нагнулся вниз, дальше помню — на машину обрушился шквал огня, — вспоминает выживший Даниил Зиннатов. С его слов, стрельба велась со всех сторон и довольно долго, но Рашиду, несмотря на пробитое лобовое, удалось ускорить движение и выскочить за пределы двора. Там их обстреляли еще раз, но догонять не стали.



Даниил и Булат ехали на задних сиденьях, Эмиль — впереди на пассажирском. Когда опасность миновала — головы он так и не поднял. Парни стали поднимать его, увидели кровь и рванули назад — в РКБ. Однако ранение было смертельным. Зато врачи оказали помощь 16-летнему Булату, на теле которого обнаружили рану от дроби на виске, а еще извлекли из мягких тканей плеча и головы множество осколков.

Основной удар стрелявших приняла на себя машина: на лобовом стекле насчитали восемь отверстий, в переднем бампере застряла резиновая пуля, на двери, у которой сидел погибший Эмиль, четыре следа выстрела, на переднем крыле — 92 повреждения от выстрела дробью, пробито правое переднее колесо, слева на пассажирском стекле — пять отверстий и вмятин, пробита дверь пассажира и водителя, повреждено боковое зеркало заднего вида, между бампером и багажником застряла еще одна резиновая пуля.

1 / 8 Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

Ирина .Плотникова

«Происшедшее не было случайной стрельбой. Это была тщательно и умело подготовленная акция криминальной группировки», — убеждал уже в 2020-м коллегию присяжных на судебных прениях гособвинитель Андрей Кропотов.

Троих посадили, Пулатаев бегает



Буквально в первые дни расследования силовики выяснили — засаду на Горках готовили в ожидании бойцов группировки «Первомайские». А стрельбу открыли, поскольку пришел сигнал — колонна из шести машин с вооруженными людьми движется в сторону двора, который контролирует группировка «Седьмовские».

Конфликт между двумя ОПГ вспыхнул за пару дней до этого. «Седьмовского» по кличке Мамука избил молотком брат одного из членов «Первомайских». Парни решили найти и наказать обидчика, а когда не удалось — показательно избили первого попавшегося из чужой группировки. После чего старшие обсудили ситуацию и решили, что «Первомайские» не простят. Лидер «Седьмовских» Мурат Пулатаев дал сигнал — «готовиться к войне».

Об этом на следствии рассказывали многие участники ОПГ, вспоминая и общий сбор 3 июня в лесопосадке у поселка Вознесенское, и выдвижение ближе к 10 вечера в район коробки домов на проспекте Победы с охотничьими ружьями, травматическими пистолетами «Оса», монтировками и арматурой. Бутылки с зажигательной смесью готовили уже на месте. Еще рассказывали, что расстановка сил и средств во дворе была известна заранее, поскольку ожидать нападения «Седьмовским» было не впервой. А вообще, в группировке был и «общак», и жесткая дисциплина, и даже наказания за потребление алкоголя и наркотиков. В ту ночь сидели в засаде почти три часа, а после налета на машину — разбежались.

По горячим следам задержали троих подозреваемых в стрельбе — Артема Толкушкина, Альберта Насыбуллина и Александра Максимова. Все трое в 2013 году получили реальные сроки от 12 до 16 лет колонии строгого режима. Еще двое с июня 2011-го числились в федеральном розыске — это лидер ОПГ Пулатаев и Алексей Назаров, он же Леха по прозвищу «Чайник», как его именовали на допросах свидетели.

Пулатаев бегает уже 9 лет. Назарова задержали в октябре 2019 года на свадьбе у родственников и через пару дней водворили в СИЗО. С первых дней следствия он и его защита стали настаивать на непричастности к убийству. Жена Назарова, бывший оперативный сотрудник МВД Татарстана, утверждает — ни о каком розыске Алексея семья и он сам не знали, ни от кого не скрывались: «Жили спокойно все эти годы, никто к нам обысками не приходил». Дальше выяснилось, что все же приходили — изымать охотничье ружье Назарова ТОЗ-106.

«Да он даже паспорт в 45 лет не поменял, так и жил с просроченным, и на официальную работу нигде за эти годы так и не устроился», — опровергает слова супруги Назарова адвокат потерпевших Александр Шишляев со ссылкой на материалы дела. Из них следует, что Назаров пропал сразу после ночной стрельбы, даже машину на стоянке по улице Сафиуллина бросил. По месту регистрации и адресам родственников найти его не могли.



«Алиби» Назарова и ставка на присяжных

В июне 2020-го дело Назарова поступило в Верховный суд Татарстана. Его обвинили по трем статьям УК РФ: убийство и покушение на убийство троих в составе орггруппы, а также повреждение чужого имущества — расстрелянного авто. А он доверил решать свою судьбу суду присяжных. Причем, по данным обвинения, защита еще на старте процесса попыталась дискредитировать результат работы в следствии, намекая на то, что в 2011-м году и осужденные за стрельбу, и их друзья-свидетели якобы прошли через пыточный конвейер в отделе полиции «Дальний».

Подтверждения этим высказываниям суд не нашел, как и оснований не доверять показаниям, полученным в присутствии адвокатов. Впрочем, в присутствии присяжных эти вопросы не обсуждали, как и данные о личности подсудимого, включая 8 лет в розыске. Судьям факта предлагалось оценивать лишь доказательства вины либо невиновности подсудимого. Причем практически каждое доказательство в деле обе стороны трактовали по-своему.

Так, слова потерпевшего Зиннатова о том, что комплекция и черты лица перебегавшего дорогу и стрелявшего были схожи с Назаровым, но утверждать, что это был именно Назаров, он не может — прошло много лет, два адвоката подсудимого трактовали однозначно — Назарова не опознают. А прокурор Кропотов, напротив, подчеркивал добросовестность потерпевшего, который видел нападавшего лишь раз, причем 9 лет назад и в стрессовой ситуации.

Гособвинитель Кропотов (на фото — справа) с адвокатом Шишляевым и потерпевшей

В свою очередь, гособвинитель прошелся по «алиби» Назарова, напомнив, что после задержания тот настаивал, что в ночь стрельбы в коробке домов не был, ночевал у двоюродной сестры жены. Жена эту версию подтвердила, двоюродная сестра — нет. В результате, по словам Кропотова, Назаров стал признавать, что когда-то состоял в группировке «Седьмовские», но давно не поддерживает отношения. А 3 июня был в посадке у поселка Вознесенское, поскольку встречался со знакомыми, потом до ночи сидел в поселковом баре, но согласился подвезти кого-то до улицы Сафиуллина, так и оказался рядом с двором на проспекте Победы. Но ничего противозаконного не делал.

Спустя пять месяцев после первых показаний появилась история, в которой фигурировал давний приятель Назарова Алексеев, ныне покойный. Именно по его просьбе подсудимый якобы присутствовал вблизи места сбора группировщиков в лесопосадке, а уже ночью вместе с ним же долго стоял на улице у гаражей недалеко от места будущей битвы. Причем с собой зачем-то взял спортивную сумку с незаряженным охотничьим ружьем. Но ни в кого не стрелял.

Адвокаты Эдуард Гайнуллин и Ильшат Гильманов настаивали, что никаких противоречий в показаниях их клиента нет, и его вина не подтверждается ни одним из доказательств. В частности, недоказанным защитники считают стрельбу из ружья Назарова, гильз от которого во дворе не найдено. По версии подсудимого, его ружье ТОЗ-106 вообще стреляло последний раз в 2007 году.

Адвокаты Эдуард Гайнуллин и Ильшат Гильманов

Упреждая этот довод, Кропотов в своем выступлении признавал — во дворе, который был эпицентром стрельбы, вообще не найдено ни одной гильзы. И предполагал, что стрелки могли собрать эти улики в процессе стрельбы либо после нее. «А почему тогда бутылки с зажигательной смесью не собрали?» — возмущались защитники. И цитировали показания 15 свидетелей, что в суде отказались от сказанного по делу в 2011-м.

Гособвинитель парировал: свидетели эти сами были участниками той дворовой «войны» и, возможно, остались участниками группировки, а потому просто поддерживают «старшего» и теперь говорят, что в «Седьмовских» он не состоял и с ружьем во дворе они его не видели. Видели рядом. Впрочем, и свою собственную роль данные свидетели спустя 9 лет преуменьшают, рассказывая истории, как случайно оказались в этом дворе — одни слушали музыку в машине, другие пили пиво на лавочке, третьи встречались с приятелями. И все это в 1.30 ночи. Стрельбу слышали, стрелявших не видели и не знают. Зато один заявил, что видел, как стреляли не по белой машине, а из нее!

Косвенные обвинения потерпевших и последнее слово Назарова

Попытки бросить тень на потерпевших, предпринимались и в прениях. Адвокаты подсудимого намекали присяжным, что случайное появление машины во дворе могло быть не таким случайным.

Мать убитого Эмиля Шафигуллина не смолчала: «Защита не представила ни одного доказательства невиновности Назарова, но посмела очернить память моего сына и мальчишек, полагая, что они являются членами «Первомайских». Я уверена, что Назаров виновен, он стрелял по машине моего сына и был активным членом группировки «Седьмовские».

Двоюродный брат погибшего Булат Фахрутдинов в прениях не мог сдержать слез: «В ту ночь я потерял самого близкого человека. На моих глазах его расстреляли. Каждый раз, когда я приходил на суд, мне приходилось проживать этот день заново».

Адвокат потерпевших Александр Шишляев отметил нелогичность версии обвиняемого. Если он не был связан с группировкой и оказался у двора случайно, то почему готовящиеся отражать нападение «Седьмовские» не послали этого случайного свидетеля куда подальше. Почему позволили оставаться и наблюдать?

Потерпевшие — мать убитого и двоюродный брат Булат Фахрутдинов

Сам подсудимый в прениях заявил: «Сейчас я понимаю, что оказался свидетелем преступления. Я понимаю и горе потерпевших. Но я этого не совершал. Даже в мыслях никогда не было, чтобы использовать ружье против человека... Мою невиновность подтверждают слова свидетелей и экспертизы. Очень прошу вас, чтобы вы приняли справедливое решение».

В последнем слове подсудимый вновь заявил — отношения к убийству не имеет. «Я всю жизнь выступал за справедливость. Прошу вас принять справедливое решение в отношении меня», — попросил он.

Присяжные спасли «Чайника» от «вышки»

Коллегия из восьми народных заседателей провела в совещательной комнате больше трех часов и, выйдя в зал суда после восьми вечера, была готова огласить вердикт. Однако председательствующий судья Айрат Ибатуллин обнаружил, что один из листов не подписан старшиной присяжных, тот расписался, но судья попросил повторить эту подпись, вернувшись в совещательную комнату, чтобы не нарушать регламент.

После соблюдения буквы закона коллегия провозгласила свое решение, ответив на четыре вопроса. Присяжные единогласно посчитали доказанным факт совершения всех трех преступлений, причем с применением ружья ТОЗ-106 калибра 20 мм в ночь на 4 июня 2011 года.

Также доказанным коллегия посчитала участие именно Назарова по всех перечисленных преступных деяниях. Правда, тут голоса присяжных разделились. «Да, доказано» ответили пятеро из них, трое были против.

Адвокат потерпевших Александр Шишляев

С тем же расхождением закончилось голосование по вопросу, виновен ли Назаров. Заметим, если бы голоса разделились поровну — 4 на 4 — коллегия была обязана вынести оправдательный вердикт. Об этом присяжных в напутственном слове предупреждал председательствующий Айрат Ибатуллин. К слову, каждый выход и уход присяжных профессиональный судья встречал стоя — наряду с другими участниками процесса.

По последнему вопросу голоса народных судей разошлись менее значительно: семеро посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения, один был с этим не согласен.

Заметим, что максимальная санкция по обвинениям Назарова — пожизненное заключение. Однако при обвинительном вердикте, но признании достойным снисхождения пожизненное не применяется. Вместе с тем наравне с ним не применяется и положение о наказании не более двух третей от максимума. Поэтому в случае Назарова мягкого приговора ждать не стоит.

Мать погибшего и его выжившие друзья сегодня на заседании Верховного суда РТ намерены настаивать на максимально суровом наказании. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда близкими покойного заявлен гражданский иск на 3 млн рублей. Его двоюродный брат требует еще 1,5 млн рублей.

По окончании процесса его участников у входа в Верховный суд РТ встречала группа хмурых молодых людей — очевидно, знакомых Назарова. На заседание пустили родственников.

Мать погибшего и его выжившие друзья намерены настаивать на максимально суровом наказании

P.S. Из показаний замначальника угрозыска ОП «Сафиуллина» в суде следовало, что группировка «Седьмовские» жива поныне, лишь объединилась с другими ОПГ Приволжского района, и есть оперативная информация, что нынешние группировщики «греют» Назарова, поддерживают его деньгами на счете и продуктами в СИЗО.