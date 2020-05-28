В Казани будут судить группировщика, который обвиняется в обстреле автомобиля с детьми и убийстве

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова, обвиняемого в том, что он с подельниками обстрелял автомобиль с тремя детьми.

По версии следствия, летом 2011 года между участниками казанских группировок «седьмовские» и «первомайские» произошел конфликт. Участники группировки «первомайские» избили «седьмовского». В свою очередь, те избили участника из «первомайских».

После этого «седьмовские» начали ждать ответных действий от «первомайских». В ночь с 3 на 4 июня «седьмовские» устроили на них засаду во дворах по проспекту Победы. Пять участников группировки, в числе которых был Назаров, с охотничьими ружьями ждали появления «первомайских». Кроме них в нападении также участвовали другие участники, вооруженные обрезками арматуры, бутылками с зажигательной смесью и травматическим оружием.

В какой-то момент во двор заехал автомобиль. Группировщики решили, что это «первомайские», и начали стрелять. На самом деле автомобилем управлял 18-летний водитель, кроме него в машине находилось трое несовершеннолетних. Никто из них не имел отношения к преступным формированиям. Водитель смог выехать из-под обстрела, позже один из пассажиров скончался в больнице.

Трое участников были задержаны и приговорены к срокам. Назаров долго скрывался, но был задержан в октябре 2019 года. Лидер группировки «седьмовских» до сих пор находится в розыске.

Свою вину Назаров не признал. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.



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