Мораторий на проверки, отмена арендных отсрочек и выплат безработным предпринимателям

В октябре в России отменяют многие меры поддержки, которые действовали в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в том числе и для бизнеса. Так, с четвертого квартала перестают действовать отсрочки по аренде казенного имущества, прекращают выплаты пособий индивидуальным предпринимателям, оставшимся без работы после 1 марта этого года. Однако до конца года продлевают мораторий на проверки для малого бизнеса. Кроме того, у предпринимателей еще есть время, чтобы определиться с налоговым режимом на следующий год. Подробнее о том, на какие товары распространится маркировка, в какую страну отправятся строители из Татарстана и что ФНС собирается делать с налоговыми переплатами, — в материале «Реального времени».