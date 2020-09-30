Мораторий на проверки, отмена арендных отсрочек и выплат безработным предпринимателям
Какие новшества ожидают бизнес в Татарстане в октябре
В октябре в России отменяют многие меры поддержки, которые действовали в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в том числе и для бизнеса. Так, с четвертого квартала перестают действовать отсрочки по аренде казенного имущества, прекращают выплаты пособий индивидуальным предпринимателям, оставшимся без работы после 1 марта этого года. Однако до конца года продлевают мораторий на проверки для малого бизнеса. Кроме того, у предпринимателей еще есть время, чтобы определиться с налоговым режимом на следующий год. Подробнее о том, на какие товары распространится маркировка, в какую страну отправятся строители из Татарстана и что ФНС собирается делать с налоговыми переплатами, — в материале «Реального времени».
- Мораторий на проверки для 150 тысяч ИП и МСП
Минэкономразвития РФ продлевает мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2021 года. Он касается только малых организаций и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек.
Мораторий, действующий с 24 марта, предполагает, что контрольно-надзорные органы должны отменить плановые ревизии, за исключением тех проверок, основанием для которых является причинение вреда здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, и проверки для выдачи разрешительных документов. Если предприниматель столкнулся с визитом проверяющего в период действия запрета, он может сообщить об этом на горячую линию интернет-ресурса «Проверенный бизнес» по телефону 8-800-222-37-22 или через специальную форму на сайте. Напомним, что срок запрета для средних и крупных предприятий истекает 31 декабря этого года.
- Калькулятор подскажет оптимальный налог
У налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, в октябре сохраняется право перейти на иные режимы уплаты налогов. Так, юридические лица могут применять общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения (УСН). Кроме того, индивидуальные предприниматели могут выбрать патентную систему налогообложения (ПСН), а сельхозтоваропроизводители — применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Для перехода с 1 января 2021 года на оптимальный налоговый режим сайт ФНС России предлагает воспользоваться сервисами: «Налоговый калькулятор — Выбор режима налогообложения» и «Какой режим подходит моему бизнесу?», а также методическими рекомендациями. Заявление о применении выбранного режима налогообложения можно подать через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет юридического лица», по телекоммуникационным каналам связи, почтовым отправлением с описью вложения или лично при посещении налоговой инспекции.
- Отсрочки по аренде не продлили
1 октября истекает срок ряда послаблений для предпринимателей, работавших в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. До этого дня они могли отказаться от договоров аренды помещений, которые были заключены до введения режима повышенной готовности. Также истекает и срок предоставления временных отсрочек по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну, которые в этом году предоставлялись малому и среднему бизнесу.
- Переплату зачтут в счет другого налога
Отменяется правило, по которому переплату по какому-либо налогу можно было зачесть только в счет налога того же вида. Теперь переплата по федеральному налогу может быть зачтена за региональный или местный налог. Возврат переплаты налогоплательщику будет возможен, если у него нет недоимок по другим налогам и штрафов.
- Маркировка добралась до парфюмерии и фототоваров
К системе «Честный знак» с октября должны подключиться все продавцы и производители парфюмерии, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек. Производители и импортеры таких товаров обязаны наносить маркировку на упаковку или этикетку продукции. А у продавцов и посредников должно быть оборудование для их считывания.
- Кальян и никотин в общепите под запретом
С 30 октября в России запретят использовать кальян и никотиносодержащую продукцию в кафе и ресторанах.
- «Ковидные» выплаты по безработице прекращают
С начала четвертого квартала не смогут получать пособия по безработице индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта этого года и были признаны безработными. В связи с пандемией коронавируса им полагались 12 130 рублей в месяц, но не дольше трех месяцев и не позднее 1 октября 2020 года. Выплаты прекратятся и безработным россиянам, у кого после 1 марта истек срок выплаты пособий и кому их продлили в период самоизоляции (продление также ограничивалось тремя месяцами и датой — 1 октября).
- Перечень социальных предприятий пополняется
В октябре в Татарстане продолжается прием заявлений и документов на зачисление в перечень социальных предприятий в следующем году. Эту работу проводит республиканское Минэкономики, Фонд поддержки предпринимательства и Центр инноваций социальной сферы.
Сейчас в республике в этот перечень входят 12 субъектов МСП, большинство из которых осуществляют деятельность в Казани, Альметьевске и Бугульме. Основным видом деятельности предприятий является работа с детьми и представителями старшего поколения. Организации, вошедшие в перечень, могут рассчитывать на дополнительные возможности в получении финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе льготные микрозаймы, субсидии на сертификацию товаров и услуг, рекламные кампании, выставочные мероприятия и другое.
В Татарстане подать документы и получить консультационную поддержку можно по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28, «Дом предпринимателя», по телефону: (843) 222-90-60 (доб. 211, 212), по электронному адресу: ciss.rt@mail.ru.
- Новые правила для ломбардов
С 12 октября начинают действовать поправки в закон «О ломбардах». В соответствии с ними ломбард не может давать заем на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи. Кроме того, невостребованная вещь дороже 300 тыс. руб. может продаваться только на открытых торгах. Теперь ломбардам разрешат работать на три часа дольше — с 8.00 до 23.00.
- Больше рейсов из Казани
В правительстве России объявили, что страна возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. Россияне могут отправиться в Нур-Султан, Бишкек и Минск. В октябре также доступны авиарейсы в Южную Корею (Сеул).
В конце сентября «Уральские авиалинии» открыли продажи авиабилетов из Казани в подмосковный аэропорт Жуковский по цене от 499 рублей, а татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» начала выполнять по вторникам регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск — Казань — Волгоград. Обратные вылеты запланированы по средам. На маршруте задействованы 50-местные канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200».
По России для казанцев сейчас актуальны 37 направлений от Калининграда до Ханты-Мансийска. 14 рейсов летает из Казани в Москву. С 1 октября низкобюджетная авиакомпания «Победа» увеличивает число рейсов из Казани в Москву (Внуково). К полетной программе добавляются дополнительные ежедневные рейсы на самолетах вместимостью 189 мест.
С 12 октября Turkish Airlines увеличивает количество рейсов из Казани в Стамбул до 4 раз в неделю. Дополнительный рейс будет выполняться по понедельникам. В настоящее время рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Казани в 01.50, из Стамбула — в 21.20.
- Президентский грант на соцпроекты
До 15 октября некоммерческие организации Татарстана могут претендовать на грант президента России. Финансовую помощь могут получить проекты в сфере соцобслуживания, охраны здоровья, поддержки семьи и детства, защиты прав человека, экологии, молодежных проектов, а также в области науки, образования, культуры, исторической памяти. Подать заявку необходимо на сайте Фонда президентских грантов. За подготовкой заявок на конкурс можно обращаться и в межмуниципальные ресурсные центры некоммерческих организаций Татарстана.
- Страховые возмещения повысят до 10 миллионов
С октября этого года вкладчик, согласно новому закону, может получить повышенное страховое возмещение в случае проблем у банка. Вместо стандартных 1,4 млн руб. максимальное возмещение может быть повышено до 10 млн руб. Данное изменение касается не всех депозитов, а только тех, которые были открыты в определенных обстоятельствах. Например, при продаже квартиры или земельного участка с домом, получении наследства, гранта, возмещении ущерба жизни, здоровью, имуществу, получении социальных и других выплат. К этому перечню относятся и специальные депозиты, которые открывают организации для фонда капремонта.
Будут страховаться и вклады садоводческих товариществ, гаражных и жилищных кооперативов, ТСЖ, религиозных организаций. Они также получат возмещение в рамках программы страхования вкладов, если банк лишится лицензии.
- «Автомат» для субсидий ЖКХ отменили
С октября возвращается прежний порядок продления жилищных субсидий. Напомним, с 1 апреля этого года из-за «ковидных» ограничений оформленные ранее субсидии автоматически продлевались на полгода в беззаявительном порядке. Теперь снова нужно будет собирать необходимые документы и подавать заявление.
- Госслужащие и военные разбогатеют на 3%
Бюджетникам с октября проиндексируют зарплату. 3-процентное повышение ожидает федеральных, региональных, муниципальных чиновников, гражданский персонал воинских частей, органов ФСИН, а также российских судей. На те же три процента в октябре в России увеличат оклады военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, таможни. Повысятся пенсии военных и бывших сотрудников силовых органов так же на 3%. Эта индексация не затронет учителей, врачей, работников культуры — их заработки индексировали по другим расчетам.
Напомним, в результате увеличения окладов муниципальным служащим расходы бюджета Казани вырастут на 27,4 млн рублей в год.
- Выплаты — только на «Мир»
С 1 октября пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков, пособия по безработице, детские выплаты, пособия для пострадавших в радиационных авариях будут переводиться только на банковские карты платежной системы «Мир». Кроме того, Центральный банк планирует возобновить применение к кредитным организациям, допустившим нарушения, санкций.
- Назад, к диагностической карте
Со снятием ограничений после самоизоляции возвращаются старые правила для автомобилистов, а также начинают действовать новые. С октября при покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Автомобилисты, которые заключили договор ОСАГО в период пандемии без предъявления диагностической карты, обязаны предоставить страховой компании этот документ до 31 октября 2020 года. С 19 октября в соответствии с новыми поправками в закон «Об обязательном страховании владельцев ТО» приобрести страховку можно будет не только на сайте страховщиков, но и у посредника.
Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, выплатившая возмещение страховая компания снова сможет предъявить к нему требование о компенсации этого возмещения за свой счет.
- У водителя автобуса должна быть касса
С 1 октября начнут выписывать штрафы за отсутствие кассы в транспорте. Положения об ответственности за продажу водителем билетов в общественном транспорте планировали ввести еще летом, но президент России продлил мораторий на административные штрафы до средины осени.
- Правила экзамена поменяют, но позже
С 1 октября 2020 года были запланированы изменения в процедуре сдачи экзамена на водительские права. Согласно им, будущим водителям не нужно будет проходить такой этап, как площадка. Вместо него граждане будут сдавать единый практический экзамен. Также экзаменующимся заранее сообщат точный список улиц, на которых может пройти испытание. Кроме того, отрабатывать практические навыки с инструктором теперь можно будет и на магистралях со скоростью выше 60 км/ч.
Однако, учитывая, что в период самоизоляции из-за коронавируса большинство автошкол приостановили свою работу, учебные организации физически не успеют перестроить свою работу к октябрю. Поэтому нововведения перенесли на 1 апреля 2021 года.
- Выплаты на детей — снова по заявлению
Начиная с 2 октября 2020 года родителям снова нужно подавать заявление на продление на новый срок ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. С 1 апреля по 1 октября включительно эти выплаты продлевались автоматически, когда детям исполнялся один или два года. Кроме того, с 2 октября родители снова обязаны уведомлять органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также обо всех обстоятельствах, которые означают прекращение выплаты.
- Теперь россиянами стать проще, если дети — в России
Упрощенный порядок приема в российское гражданство с 12 октября 2020 года распространяется на любых иностранцев, которые имеют совершеннолетних дееспособных детей, уже являющихся гражданами России. До этой даты упрощенная процедура доступна только нетрудоспособным родителям.
- Вырос размер МРОТ
С 1 октября размер прожиточного минимума вырос на 262 рубля и составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения. Эту сумму утвердило Министерство труда и соцзащиты РФ во втором квартале 2020 года. Величину МРОТ будут использовать при расчетах социальных выплат и зарплат уже в следующем году.
Ведомство установило следующие размеры прожиточного минимума: в среднем на душу населения — 11 468 рублей; для пенсионеров — 9 422 рубля; для детей — 11 423 рубля.
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