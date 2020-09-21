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Жители Казани смогут полететь в Нижневартовск и Волгоград

15:07, 21.09.2020 1
Жители Казани смогут полететь в Нижневартовск и Волгоград
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 22 сентября жители Казани раз в неделю смогут слетать в Нижневартовск. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск — Казань — Волгоград.

Как сообщается на сайте перевозчика, перелеты будут выполняться каждую неделю во вторник:

  • вылет из Нижневартовска — в 21.30, прибытие в Казань — в 22.20;
  • вылет из Казани — в 23.10, прибытие в Волгоград — в 01.40.

Из Казани в Нижневартовск рейсы будут осуществляться еженедельно по средам:

  • вылет из Волгограда — в 14.50, прибытие в Казань — в 15.20;
  • вылет из Казани — в 16.30, прибытие в Нижневартовск — в 21.10.

Напомним, что в текущем году Татарстан субсидирует 27 направлений из аэропортов республики, в том числе и в Нижневартовск.

Общество Татарстан
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