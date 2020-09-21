Жители Казани смогут полететь в Нижневартовск и Волгоград

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 22 сентября жители Казани раз в неделю смогут слетать в Нижневартовск. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск — Казань — Волгоград.

Как сообщается на сайте перевозчика, перелеты будут выполняться каждую неделю во вторник:

вылет из Нижневартовска — в 21.30, прибытие в Казань — в 22.20;

вылет из Казани — в 23.10, прибытие в Волгоград — в 01.40.

Из Казани в Нижневартовск рейсы будут осуществляться еженедельно по средам:

вылет из Волгограда — в 14.50, прибытие в Казань — в 15.20;

вылет из Казани — в 16.30, прибытие в Нижневартовск — в 21.10.

Напомним, что в текущем году Татарстан субсидирует 27 направлений из аэропортов республики, в том числе и в Нижневартовск.

