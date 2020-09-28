С октября увеличится число рейсов Казань — Москва

С 1 октября низкобюджетная авиакомпания «Победа» увеличивает число рейсов из Казани в Москву (Внуково). К полетной программе добавляются дополнительные ежедневные рейсы на самолетах вместимостью 189 мест.



realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник, вторник и субботу улететь из Казани можно в 22.20 и прилететь в Москву в 23.55, вылет из Москвы состоится в 20.25, а прилет в Казань — в 21.55.

В четверг и воскресенье вылет из столицы Татарстана состоится в 18.25, прилет в Москву — в 23.55. Из Москвы можно улететь в 16.30 и быть в Казани в 21.55.

В пятницу улететь из Казани можно в 09.55 и прилететь в столицу России в 11.30. Вылет из Москвы будет в 08.00, прилететь в Казань можно в 09.30.

Рейсы по этому графику будут выполняться до конца октября, в расписании возможны изменения.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 сентября открыла продажи авиабилетов из Казани в подмосковный аэропорт Жуковский по цене от 499 рублей.