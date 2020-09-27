Бизнес не как у всех: самые необычные компании, которые можно купить в Татарстане

Бензоколонка, студия актерского мастерства для детей и зловещая скотобойня

«Реальное время» изучило, что предлагают купить в Татарстане в сфере готового бизнеса. Источником информации для нас стал популярный сайт объявлений. Как оказалось, купить на нем можно не только магазины и бары — но и довольно диковинные компании. К примеру, среди них есть бензоколонки, конный двор и автобус-кафе.

Агрызская деревообработка и заправка по пути в Зеленодольск

Самые дорогие лоты, которые предлагаются сейчас в категории готового бизнеса, в основном связаны с промышленностью и нефтью. Правда, стоимость их такова, что, видимо, собственники ищут покупателей по всей стране, поэтому по запросу «Татарстан» в поиске появляются и объекты, не имеющие реального отношения к региону.

Из татарстанских вариантов — за 250 миллионов рублей предлагают купить «старейший деревообрабатывающий завод в России». Объявление размещено в Агрызе, при работе на экспорт владельцы обещают более чем солидную рентабельность в 45%, а срок окупаемости — всего 3 года. Вложение, похоже, выгодное — это в том случае, если в объявлении написана чистая правда. Продавец обещает, что можно производить широкий спектр деревянных изделий — не только солидные лестницы, паркет, мебель, окна из массива древесины, но и оружейные приклады, ящики и тару.



Фото: avito.ru

Второй по дороговизне вариант готового бизнеса в регионе обойдется в 100 миллионов рублей. За эти деньги можно почувствовать свою причастность к нефтяной сфере и купить автозаправку. Ездить и проверять, как идет работа, недалеко: АЗС расположена в селе Айша, по дороге в сторону Зеленодольска. Работает заправка сейчас под брендом «Лукойл», введена в эксплуатацию в 2009 году. На заправке — восемь резервуаров, две четырехпистолетные топливораздаточные колонки для бензина и одна двухпистолетная колонка для дизельного топлива. Судя по фотографиям, есть там и минимаркет — в общем, не зарастет народная тропа.



Фото: avito.ru

Все для детей

Основная масса бизнеса, предлагаемого сейчас в Татарстане, конечно, гораздо дешевле. Помимо «стандартных» точек — круглосуточных баров и ларьков шаурмы «на районе», точек по продаже электрики и аксессуаров для мобильных телефонов, можно встретить и бизнес, например, на детскую тематику.

Сразу несколько объявлений в разных городах региона предлагают заняться продажей маленьких детских домиков. Непосредственно бизнесом, правда, это сложно назвать — судя по всему, продавец ищет каналы продаж, предлагая «занять город» (видимо, речь идет об эксклюзивности прав на продажу столь нишевого товара в отдельном населенном пункте). Продавец обещает, что партнер будет покупать домик по тысяче рублей, а продавать — уже от 4 тысяч. Продавец даже обещает «обеспечить клиентами, до десяти заявок в день». Какой, правда, будет спрос на 60-сантиметровые домики — неясно. Если такой, как описывается, то непонятно, зачем вообще хозяину бизнеса нужны партнеры. Судя по фотографиям — внутрь «домика» с трудом помещается двухлетний ребенок, зато в нем есть свет.



Фото: avito.ru

Есть и другой вид ретейла, ориентированного на детей — точка в Казани по «продаже правильной детской обуви». Под «правильной» подразумеваются сандалии и зимняя обувь конкретного бренда. Продавец называет бизнес «любимым делом», но признается, что ему не хватает времени им заниматься — грустная история. Покупателю бизнеса обещают рассказать, где дешево покупать «правильные» сандалии и на какие модели обращать внимание, чтобы на них был спрос. В стоимость — а она не слишком маленькая — 200 тысяч рублей — входит остаток обуви... и, в общем-то, все. Критерии «правильности сандалий» в объявлении не описываются. Зато дополнительно продавец указывает на «наработанную клиентскую базу и готовую страницу в Instagram, которая работает», но их стоимость трудно измерить деньгами, не зная точно, о чем идет речь. Точка расположена в Ново-Савиновском районе Казани, арендная плата — 8 тысяч рублей.



Фото: avito.ru

Если же вам не близок ретейл, но работать с детьми хочется — есть вариант более дешевого бизнеса — студии актерского мастерства. Стоит такой бизнес всего сто тысяч рублей (плюс за аренду помещения по субботам и воскресеньям придется платить 30 тысяч в месяц). Продавец утверждает, что бизнес отлажен, а педагоги с опытом работы остаются. Покупатель получит программу по проведению занятий, сайт, рекламу в «Яндекс.Директ», группы в соцсетях, логотип, одежду для педагогов, реквизит и оборудование.



Фото: avito.ru

Гигантские киндер-сюрпризы и автобус-кафе

Еще одно объявление в категории «готового бизнеса», по сути предлагающее стать партнером и получать свою наценку, предполагает создание в домашних условиях гигантских киндер-сюрпризов. Точнее, больших яиц, на которые наносятся изображения в виде обертки известного шоколадного яйца. Как относится к такой деятельности правообладатель, в объявлении не указывается. При заявленной себестоимости изготовления яйца в 20—100 рублей конечный продукт собираются продавать минимум по 700 рублей. Продавец обещает, что «с легкостью» можно создавать по 10 корпусов в день. Выходит, что каждый день можно зарабатывать чуть ли не по 5 тысяч. За сумму в 2,5 тысячи вы получите технологию создания, сайт, макеты визиток и прайса. В общем, придется не только делать сами яйца, но и искать, кому они нужны (продавец утверждает, что «с радостью сотрудничают цветочные магазины и магазины игрушек»).



Фото: avito.ru

Если вас не прельщает изготовление яиц — можно рискнуть 1,2 миллиона рублей и купить в Набережных Челнах автобус-кафе. Лот представляет собой старый и большой автобус Scania, внутри которого есть семь столов и зона выдачи для клиентов на автомобилях. Продавец пишет, что автобус на ходу — наверное, сможет доехать и до другого города. Вид его, правда, довольно странный — ничего, кроме задней стены, не указывает на наличие общепита внутри. Фотографий автобуса внутри нет, так что об уютности интерьера говорить трудно.



Фото: avito.ru

Рыба и рыбалка

Если же вам надоел город и душа требует природы — можно задуматься о бизнесе на лоне природы. Например, в Татарстане есть сразу три объявления, так или иначе связанных с рыбной ловлей. За 3,2 миллиона рублей в вашем распоряжении окажется «гидротехническое сооружение» — пруд с площадью зеркала в 5 гектаров. Расположен он около сельского поселения Бишня Зеленодольского района. Назначение пруда — разведение рыбы и водоплавающей птицы, так что можно организовать или прудовое хозяйство, или платную рыбалку.



А можно купить рыбоводное предприятие по выращиванию мальков карпа, сазана, толстолобика, амура, канального и клариевого сома — разнообразно и со вкусом. Предприятие, как указано в объявлении, расположено «на теплых водах Заинского водохранилища». Звучит вдохновляюще, хоть это, конечно, и не Мальдивы. Площадь под водой — 23,75 га, общая площадь хозяйства — 37 га, в него входят 12 мальковых прудов, 4 маточных, 3 зимовальных, 2 санитарно-карантинных, 1 выростной пруд и водоподающий канал. За такое прекрасное предприятие просят 17 миллионов рублей — в стоимость входят не только пруды, но и здания на территории хозяйства.



Фото: avito.ru

Если вы все же больше любите не выращивать, а ловить рыбу (и готовы организовывать рыбалку для других людей) — вашему вниманию предлагается база отдыха в Кайбицком районе. Она как раз ориентирована на заядлых рыбаков — тут можно рассчитывать на карпа, щуку и карася в водоемах площадью в 13 га. В собственности — земля площадью 15 соток, банный комплекс и фундамент под гараж. Проектом комплекса планировался еще дом и хозблок, но их, видимо, вам придется достраивать самостоятельно. За такую базу отдыха придется отдать 2,8 млн рублей.



Фото: avito.ru

Наконец, «рыбный» вариант попроще — просто торговая точка в Набережных Челнах. Стоит она всего 350 тысяч и, по утверждению владельца, работает уже 18 лет. Вложенные деньги, как утверждает он, вы сможете вернуть в течение нескольких месяцев. Продавец обещает информировать о поставщиках, помочь на первом этапе и даже оставить весы, две холодильные витрины, два морозящих ларя и холодильник для стейков.



Убийственный бизнес

Есть и несколько вариантов бизнеса, связанного с производством мяса. К примеру, за 38 миллионов можно купить бывшую птицефабрику. Там целых 27 объектов, среди которых цеха для выращивания бройлеров и содержания кур-несушек, убойный цех с голландским оборудованием, кормоцех и другие помещения. Один гектар земли находится в собственности, еще 31 га — в аренде. Есть оборудование для выращивания бройлеров на 85 тысяч голов и для содержания кур-несушек на 75 тысяч голов.



Фото: avito.ru

Подешевле — всего за 5 миллионов — можно обзавестись колбасным цехом в поселке городского типа Джалиль Сармановского района. Общая площадь колбасного производства — 400 квадратных метров, в комплекте — вся линия: убойный цех, станки, камеры для копчения и холодильное оборудование. Кстати, судя по фотографиям, объект неплохо подойдет и для съемок малобюджетного фильма ужасов, так что использовать покупку по назначению совсем не обязательно.



Фото: avito.ru

Более приличный, можно сказать, почти глянцевый пункт по убою скота будет стоить, конечно, дороже. Объект в Агрызском районе продается по цене 25 млн рублей. Объявление лаконично — в нем утверждается, что «все сделано по нормативным документам». При этом все объекты в собственности, включая землю. В зловещем помещении есть и кабинет руководителя с роскошным креслом — там будущий покупатель может почувствовать себя настоящим мясным магнатом.



Фото: avito.ru

Атмосфера Твин Пикс и Дикого Запада

Если вы хотите заниматься делом на природе, не связанным с убийством беззащитных животных, вас могут заинтересовать еще три варианта бизнеса. К примеру, за 4,3 миллиона можно купить конный двор с 1 700 сотками земли в живописном месте в Лениногорском районе с фермой, новым домом, бытовым вагончиком и беседкой. Рядом — холмы и луга. Половина фермы используется как конюшня, остальное пока пустует. Конный двор можно купить и с лошадьми, но цена тогда будет выше.



Фото: avito.ru

Почувствовать себя на Диком Западе можно и в 250 километрах от Казани, в Нолинском районе Кировской области. Там продают конезавод с двухэтажным зданием конюшни за 2 миллиона рублей. Виды там менее открыточные, но и речь идет о чем-то более промышленном. Площадь земельного участка тут составляет — 8,7 га (8 700 соток!). Конюшня вмещает до 96 «постояльцев», на втором этаже — административные помещения.



Наконец, есть вариант погрузиться в атмосферу сериала «Твин Пикс», причем совсем недалеко от Казани. В селе Дубъязы продается деревообрабатывающий цех с глубокой переработкой древесины. Купить объект вместе с пилорамой, станками, бензопилами, сварочным аппаратом и генераторами можно за 3,5 млн рублей. Конечно, гор и прозрачных ручьев, как в «Твин Пиксе», тут не будет, наверняка есть проблемы и с вишневым пирогом, но все-таки лесопилка явно должна придать чувства причастности к сериалу.



Фото: avito.ru