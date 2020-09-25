Ильшат Фардиев: «Бывало, что выступления Вяльбе оборачивались выделением нам дополнительных денег»

Лыжники успели все: проводили ветеранов, подвели итоги прошлого сезона и начали нынешний

В Заинске завершился чемпионат Татарстана по лыжероллерному спорту. На будничном, по сути, мероприятии, побывали легендарная лыжница и президент федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, свежеиспеченный руководитель Поволжской академии спорта Рафис Бурганов и именитые российские лыжники прошлого. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Старт в Заинске заканчивается победой на финише



Нынешний год начинался для лыжников стартами Кубка России в Заинске, а завершился сезон очередной, уже второй по счету победой сборной Татарстана на Кубке страны и ее же (первого в истории) выигрыша комплексного зачета среди команд субъектов РФ. Победу дуплетом отметила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе: «Сборная республики буквально пять-шесть лет назад была способна на место максимум в шестерке в российском рейтинге. А сейчас уже два года подряд выигрывает общекомандный Кубок страны, который является лицом вашей работы. Надеюсь, что и в дальнейшем это «лицо» останется таким же стремительным и ярким, как я вижу сейчас. Мы понимаем, что такое обыграть сильнейших, ту же Тюмень, Москву, Архангельскую и Московскую области. И в этом есть и заслуга президента федерации лыжного спорта республики Ильшата Фардиева, и подопечных вашего тренерского штаба во главе с его аксакалом Эдуардом Галеевым. В отношении лыжников Татарстана я хочу отметить, что они идут очень широкими шагами».

Если даже Елена Вяльбе, которой по статусу необходимо было соблюдать нейтралитет, не могла скрыть радости за Татарстан, то президенту региональной федерации лыж Ильшату Фардиеву и не стоило ее скрывать: «Мы смогли добиться такого большого признания в чемпионате страны, всем за это большое спасибо. Вот у нас говорят «Без булдырабыз» — а почему мы говорим, что мы можем? Потому что это состоит из «я могу», «ты можешь», «все можем». Благодаря нашим достижениям и происходит развитие лыжного спорта в Татарстане. Каждый такой приезд наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира (Фардиев обернулся в сторону Николая Зимятова, Александра Завьялова, Ольги Даниловой) дает возможность нам обратиться к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о финансировании нашего вида спорта. Неоднократно были такие случаи, когда выступление Елены Валерьевны оборачивалось тем, что нам выделяли дополнительные финансовые средства, которые были успешно внедрены в Казани, Юдино, других районах республики».

Новый сезон лыжного спорта также встречали в Заинске — проведением чемпионата республики по лыжероллерному спорту. Фото zainsk-inform.ru

Раз уж дело, начатое в Заинске, завершилось таким успехом, то грех было менять складывающуюся традицию, и новый сезон лыжного спорта также встречали в Заинске — проведением чемпионата республики по лыжероллерному спорту. Любопытно, что в прошлом году лыжероллерный чемпионат страны состоялся еще в июле, и проходил он в Ленинградской области, где казанец Артем Николаев занял второе место в гонке преследования, а Светлана Кузнецова из Зеленодольска финишировала четвертой в индивидуальной гонке, что позволило им отобраться в состав сборной страны на чемпионат мира в латвийской Мадоне. Там солировали уже другие — Наталья Непряева, Александр Большунов и даже олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев. Это дает понять, что наличие под ногами лыжероллеров и асфальта вместо обычных лыж и снега не сильно меняет итоговую диспозицию.

Елена Вяльбе: «Все в ногах спортсмена»

После официальной церемонии награждения Елена Вяльбе ответила на вопросы «Реального времени».

— Обычно после олимпийского сезона бывает массовый уход из сборной в связи с завершением карьеры, а у женщин еще и по причине ухода в декретный отпуск. В связи с этим вопрос: не произошли ли в это межсезонье изменения в составе сборной страны?

— Нет, карьеру никто не завершал, а вопрос с пополнением в семействе все желающие решали в прошлом году. А в нынешний мы вступаем с пониманием, что предстоит чемпионат мира, и это предолимпийский сезон. Решение касательно сезона (начиная с этапов Кубка мира) совет ФИС будет принимать 9 октября, и это решение будет касаться всех шести видов спорта, которые входят в федерацию лыжного спорта.

— Екатеринбург выдвинул свою кандидатуру на проведение летней Универсиады 2023 года и выиграл это право. Как вы на это смотрите с точки зрения того, что это Урал, которому все-таки ближе зимние виды спорта.

— Любое крупное спортивное мероприятие влечет за собой и развитие региона, но тому же Екатеринбургу действительно не мешало бы обратить внимание на зимние виды спорта. Что касается лыж, могу отметить, что пока этот регион выглядит потерянным, очень плохо развиваясь в плане инфраструктуры (лыжницы Зинаида Амосова, Наталья Фурлетова входили еще в состав сборной СССР). Это не только я отмечаю, но и представители других зимних дисциплин.

На будничном, по сути, мероприятии, побывала легендарная лыжница и президент федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. Фото flgr.ru

— Вопрос по перспективам в сборной Ларькова, Нечаевской, Мацокиной…

— У Андрея хорошие амбиции, как и должно быть у спортсмена такого уровня, — не просто чемпионат мира, но и медали с него. У Христины Мацокиной пока поскромнее — это попадание на чемпионат мира, и все, как говорится, «в ее ногах», плюс немного в характере, поскольку она очень уж впечатлительная девушка. Несколько плаксивая, эдакая тургеневская барышня, а нужен спортивный характер. Анна Нечаевская пока находится на индивидуальной подготовке, и в случае демонстрации хороших результатов мы будем рады видеть ее в сборной. Двери в сборную открыты для всех…

Кстати, эти слова можно адресовать и Наталье Жуковой, которая вернулась в спорт после рождения ребенка и пока только набирает форму, в том числе через участие в соревнованиях. Но, как вещал один киношный персонаж, «торопиться не надо», поскольку асфальт все-таки не снег. Поговаривают, что тренер сборной страны Юрий Чарковский даже сломал руку, упав с лыжероллера.

Рафис Бурганов: «В Татарстане есть все для того, чтобы готовить знаменитых спортсменов и именитых тренеров»

Если у президента всея лыж России мы спросили о лидерах татарстанского спорта, то к главному тренеру сборной республики Эдуарду Галееву обратились за комментарием о тех, кто находится во втором эшелоне. Пока его представители выступают большей частью на всероссийских, а не на международных соревнованиях, и как раз таки определяют успех в борьбе за Кубок страны и победу в комплексном зачете. Эдуард Шайхнурович, в отличие от Елены Валерьевны, и сообщил, что даже в такой сезон у лыж были потери, связанные, кстати, с будущим пополнением в семействе одной из спортсменок. Разговор шел о Светлане Кузнецовой (Бочкаревой), матери уже двоих детей, которая сейчас ждет третьего, а посему решила завершить лыжную карьеру. Кстати, этому событию был посвящен очень пронзительный фильм на торжественном собрании, и выступление подруги Светланы по сборной Алии Иксановой, которая наоборот, как и Жукова, ранее вернулась в спорт после рождения ребенка.

— Иметь такого человека в команде, как Света Кузнецова, это счастье, но мы сейчас желаем ей счастья женского, материнского, — сказал Галеев. — В целом у нас очень сбалансированная команда, мы сохранили костяк. Помимо того, прибавили новичков Антона Быкова, Марию Трунову, а в расширенном составе сборной страны у нас еще Семен Ардашев, Артем Николаев, Ярослав Рыбочкин, Денис Филимонов, Антон Тимашов. Практически полностью состав молодежной сборной страны (до 23 лет) составлен из представителей нашей сборной, а это прообраз студенческой сборной России. Да, Универсиада в Швейцарии в январе не состоится, но ее перенесли на конец 2021 года. Кстати, проводимые в Заинске всесоюзные студенческие соревнования, которыми в 2017 и 2019 годах мы формировали состав сборной на Универсиаду, стоят у нас в календарном плане, они будут проведены в начале следующего года.

«В целом у нас очень сбалансированная команда, мы сохранили костяк», — сказал Галеев. Фото zainsk-inform.ru

Не стоит забывать и о том, что в это «межсезонье» спорт Татарстана вернул себе одного из своих бывших министров, поскольку Рафис Бурганов стал ректором Поволжской академии спорта (пока что нося приставку «и.о.»). Надо отдать должное его предшественнику Марату Бариеву, при котором лыжам в республике не дали умереть, но именно при Рафисе Тимерхановиче состоялось судьбоносное знакомство Вяльбе и Фардиева, во многом определившее нынешние успехи Татарстана.

— Я очень рад, что наша тогдашняя работа не велась впустую, — сказал Бурганов. — Да, были времена, когда сборная Татарстана занимала места во втором десятке, а сегодня мы уже в середине сезона набираем такое количество очков, что становимся досрочными победителями. Если бы не поддержка Рустама Нургалиевича, не работа Ильшата Шаеховича, министерства спорта республики, вряд ли бы мы добились таких результатов. Спасибо за поддержку Елене Валерьевне, которая очень частый гость в Заинске, ставшем столицей лыжного спорта республики. Надеюсь, что здесь соревнуется много молодых спортсменов, которые уже стали и станут в ближайшем будущем студентами нашей Академии спорта, чтобы работа велась, как на одном конвейере: ДЮСШ — УОР — Академия спорта, а дальше уже, как говорит Елена Валерьевна, все в их ногах: становиться либо знаменитыми спортсменами, либо именитыми тренерами. У нас в республике есть все для достижения обеих этих целей.

Ильшат Фардиев: «Мы преобразовали одиночные успехи в системную работу»

Большое внимание главный лыжник Татарстана Ильшат Фардиев уделил книге, увидевшей свет минувшим летом.

— Книга «Лыжный Татарстан», работу над которой мы закончили в этом году, это попытка рассказать о важнейших вехах в развитии лыжных гонок в Татарстане, протянуть некую эстафету с первых дней развития этого вида спорта до нынешних победных будней, максимально вспомнив обо всех его ярких героях.

В советские годы автономная Татария выступала неким центром подготовки спортсменов высокого класса, которые, родившись в республике, начинали заниматься спортом здесь, а высот достигали уже в командах других регионов. Фаадия Салимджанова, Иван Утробин, ушедший из жизни минувшим летом, Ринат Сафин, достигший олимпийских высот, уже будучи биатлонистом, — это наши земляки из Балтасей, Набережных Челнов, Зеленодольска. В Ютазах родился и начал заниматься спортом Розалин Закиев, в Кукморе — Ания Галимуллина. Бугульму и Альметьевск связала в своей биографии наша олимпийская чемпионка Ольга Данилова. Нижнекамск вырастил сестер Алию и Лилию Иксановых и Диляру Сабирзянову. Заинск, где мы сейчас проводим летний чемпионат, подарил нашей республике и стране Федора Симашова. Татария любила лыжный спорт и способствовала его развитию, о чем мы напомнили нашим благодарным читателям, поскольку именно на примерах героев спорта прошлого необходимо воспитывать молодежь,

Большое внимание главный лыжник Татарстана Ильшат Фардиев уделил книге, увидевшей свет минувшим летом. Фото zainsk.tatarstan.ru

Но для достижения настоящих побед необходимо было несколько условий. Создать условия в республике для занятий спортом на уровне мировых требований, подтянуть материально-финансовую базу, привлечь новую плеяду тренеров на смену энтузиастам-одиночкам, преобразовав одиночные успехи в планомерную, целенаправленную, системную работу. И нам удалось решить все эти задачи с помощью руководства республики, первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева и нынешнего главы Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, министерства спорта, во главе которого мы нашли наших верных союзников, и, конечно же, федерации лыжного спорта России и лично ее президента Елены Валерьевны Вяльбе. Каких-то десять лет назад, когда мы начинали совместную работу, Татарстан был на карте лыжного спорта «одним из», рядовым членом большой дружной семьи, сейчас же мы одни из лидеров в плане результатов и планомерного развития лыж. Олимпийские медали наших лидеров Андрея Ларькова и Анны Нечаевской, универсиадские награды Алии Иксановой, Светланы Кузнецовой, Павла Сюлатова, Артема Николаева, Христины Мацокиной… Сейчас они составляют актив сборной Татарстана, которая во второй раз подряд выигрывает чемпионский Кубок по итогам сезона.

Все они отмечены к нашей книге, как и многие другие соавторы побед сборных России на международных аренах и сборной республики на всероссийской лыжне.

