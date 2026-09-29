Вахания объяснил, почему сборная России по футболу любит играть в регионах

Защитнику российской сборной нравится выступать при аншлаге на трибунах

Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания заявил, что национальной команде нравится играть в регионах.

— Да, очень круто. Очень нравится играть в регионах со сборной России, потому что здесь всегда аншлаги и действительно чувствуется поддержка, — передает слова Вахании корреспондент «Реального времени».

Во вторник сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче в Казани, встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее известный в прошлом нападающий Дмитрий Сычев в эксклюзивном комментарии «Реальному времени» объяснил, почему не стоит недооценивать победу над иранцами.

Алсу Сабирзанова