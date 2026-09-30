«Под дверью кенгуру ждали и попугаи» — Михайловский о периоде карьеры в Австралии

Новичок УНИКСа рассказал об опыте выступления в лиге NBL

Фото: Динар Фатыхов

Игрок УНИКСа Никита Михайловский в интервью «Реальному времени» рассказал о любопытном периоде карьеры в чемпионате Австралии.

— В твоей профессиональной карьере есть интересная глава. Ты играл в чемпионате Австралии за «Тасманию Джекджамперс». Расскажи, как ты туда попал?

— В 2021 году я выставлялся на драфт НБА, но не был выбран. Мне агент подсказал, что есть вариант поиграть в Австралии. И, если я себя проявлю в лиге NBL, то появятся перспективы быть выбранным на драфте НБА на следующий год. Опыт был интересным: другая страна, другой быт, другая культура, контингент. Другой чемпионат, иной баскетбол, по сравнению с Единой лигой ВТБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какие-то забавные истории из Австралии наверняка привез? Пауки ядовитые домой не заползали?

— Не, у меня только под дверью кенгуру ждали и попугаи (улыбается).

Евгений Романов