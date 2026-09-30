Российские сборные допустили к турнирам под эгидой Европейской конфедерации волейбола

Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол

Фото: Динар Фатыхов

Мужские и женские сборные из России допустили к турнирам под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

— Административный совет ЕКВ обсудил решение Международной федерации волейбола относительно допуска национальных сборных России и официальных лиц к участию в международных соревнованиях. Совет подтвердил, что данное решение распространяется на соревнования национальных сборных под эгидой ЕКВ, при этом конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены Административному совету на утверждение позднее, — говорится в документе.

Распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Приветствуем решение ЕКВ о допуске российских сборных к европейским турнирам и поддержке соответствующего решения Международной федерации волейбола. Теперь ожидаем утверждения условий и порядка допуска. ВФВ готова к конструктивной работе, чтобы российские национальные сборные смогли полноценно вернуться к участию в международных турнирах под флагом и с гимном Российской Федерации как можно скорее, — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

По его словам, следующий вопрос на повестке дня — возвращение отечественных клубов на европейские соревнования.

— Ожидаем, что в ближайшее время коллеги из ЕКВ прояснят, когда и как наши команды смогут выйти на континентальную арену, — добавил Шевченко.

Напомним, в июле международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских сборных и разрешила им вернуться к участию в международных соревнованиях. Тогда сообщалось, что российские сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с теми же очками, которые были у команд до заморозки рейтинговых показателей.

Галия Гарифуллина