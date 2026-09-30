Никита Михайловский рассказал, как играл против звезды НБА Халибертона

Новичок УНИКСа вспомнил, как играл на международном турнире против именитого американского баскетболиста

Фото: Динар Фатыхов

Новичок УНИКСа Никита Михайловский в интервью «Реальному времени» рассказал, как играл против звезды «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибертона.

— Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин в одном из интервью рассказывал, что во времена молодежной сборной России (U-19) вы как-то пересекались со сборной США, в которой тогда играл нынешняя звезда «Индианы» Тайриз Халибертон. Расскажи, какое впечатление он на тебя тогда произвел своей игрой и мог ли ты ожидать, что он превратится в баскетболиста такого калибра?

— Честно, я уже не особо помню. Но, конечно, мы понимали, против каких ребят нам предстояло тогда играть. Со всей серьезности к ним относились. Уже на тот момент осознаешь, что это очень сильные баскетболисты, которые, понятно, мечтают играть в НБА. За Халибертоном прямо пристально я не следил тогда, но здорово, что он, спустя годы, дорос до такого уровня, — заявил Михайловский.

В прошлом сезоне Никита Михайловский в составе «Самары» стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ.



Евгений Романов