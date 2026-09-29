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Александр Головин в статусе капитана выведет Россию на матч с Ираном

17:45, 29.09.2026

Опубликован состав сборной России на игру в Казани

Александр Головин в статусе капитана выведет Россию на матч с Ираном
Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав на товарищеский матч с национальной командой Ирана.

Встреча в Казани начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

Состав сборной России: Сафонов, Круговой, Мелехин, Дивеев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Головин, Тюкавин, Глушенков.

На данный момент сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.

Евгений Романов

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