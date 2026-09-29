Александр Головин в статусе капитана выведет Россию на матч с Ираном
Опубликован состав сборной России на игру в Казани
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав на товарищеский матч с национальной командой Ирана.
Встреча в Казани начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.
Состав сборной России: Сафонов, Круговой, Мелехин, Дивеев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Головин, Тюкавин, Глушенков.
На данный момент сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.
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