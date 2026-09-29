Кисляк — об отъезде в Европу: ЦСКА — великий клуб, нестрашно, если не уеду

Футболист сборной России отреагировал на слухи об интересе со стороны европейских клубов

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны европейских клубов. Футболист философски относится к своему возможному отъезду в Европу, так как считает, что уже сейчас выступает за великий клуб.

— Есть такая пословица: «Всему свое время». Все, что ни делается — к лучшему, поэтому я не хочу загадывать, я просто играю в футбол, наслаждаюсь футболом. Уеду не уеду — это уже другой вопрос. ЦСКА — великий клуб, я счастлив, у меня все хорошо. Получится уехать в топ-топ команду из Европы — хорошо, а не получится уехать, то ничего страшного. Я не рвусь уйти из ЦСКА, — приводит слова Кисляка корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник Кисляк принял участие в победе сборной России над Ираном в товарищеском матче в Казани, встреча завершилась со счетом 2:0. В составе россиян дважды отличился Александр Головин, выступающий за «Монако» в чемпионате Франции.

По сообщениям различных европейских СМИ, летом у Кисляка была возможность уехать в один из зарубежных клубов, однако трансфер не состоялся.

Ранее известный в прошлом нападающий Дмитрий Сычев в эксклюзивном комментарии «Реальному времени» объяснил, почему не стоит недооценивать победу над иранцами.

Алсу Сабирзанова