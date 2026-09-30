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УНИКС добыл разгромную победу над «Динамо» из Владивостока

21:04, 30.09.2026

Встреча в Казани завершилась со счетом 117:75

УНИКС добыл разгромную победу над «Динамо» из Владивостока
Фото: Динар Фатыхов

УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ добыл победу над «Динамо» из Владивостока.

Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 117:75.

Самым результативным игроком на паркете «Баскет-Холла» в составе УНИКСа стал Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравший в матче 21 очко.

У гостей лучшим по результативности оказался Блэкмон Джейлен с 24 очками.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС проведет 4 октября против «Зенита» дома.

Евгений Романов

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