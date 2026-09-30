УНИКС добыл разгромную победу над «Динамо» из Владивостока
Встреча в Казани завершилась со счетом 117:75
УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ добыл победу над «Динамо» из Владивостока.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 117:75.
Самым результативным игроком на паркете «Баскет-Холла» в составе УНИКСа стал Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравший в матче 21 очко.
У гостей лучшим по результативности оказался Блэкмон Джейлен с 24 очками.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС проведет 4 октября против «Зенита» дома.
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