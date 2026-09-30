Сычев оценил шансы защитника «Рубина» Рожкова попасть в сборную России

Сычев: «Нужно быть ярким, успешным в матчах. Не в одном, двух, а в каждом»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист Дмитрий Сычев высказался о перспективах защитника «Рубина» Ильи Рожкова попасть в основной состав сборной России. По его словам, попадание возможно, но для этого нужна стабильность.

— Если будет себя проявлять стабильно и качественно, то почему бы и нет? Но для этого нужно быть ярким, успешным в матчах. Не в одном, двух, а в каждом. И, как говорится, тащить команду за собой, особенно в матчах с лидерами. Ну, пока, честно говоря, далековато, — сказал Сычев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Напомним, в мае 2025 года сообщалось, что Рожкова впервые вызвали в основную сборную России. Предполагалось его участие в товарищеских матчах взрослой команды со сборными Нигерии и Белоруссии в июне 2025 года, но незадолго до начала игр футболиста перевели в состав молодежной команды для игры с Узбекистаном.

Алсу Сабирзанова