В Казани с 2 по 5 октября пройдет Кубок России по сумо

Турнир объединит сильнейших сумоистов из 14 регионов страны

Фото: Ринат Назметдинов

С 2 по 5 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани пройдут Кубок России по сумо среди мужчин и женщин, а также Всероссийские соревнования Кубок «Ак Барса» для юношей и девушек до 19 лет.

Турниры объединят сильнейших сумоистов из 14 регионов страны, сообщает Министерство спорта Татарстана.

Торжественная церемония открытия запланирована на 3 октября в 13:30. В этот день стартует Кубок России среди взрослых, а 4 октября пройдут соревнования среди юношей и девушек.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Сборную Татарстана представят 16 спортсменов, в том числе Аделя Мусина, Екатерина Зайцева, Алексей Дунаев и Исмоил Одилов.

Пару лет назад Казань уже принимала соревнования по сумо, фотографии с этих турниров можно посмотреть в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин