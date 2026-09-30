В Казани с 2 по 5 октября пройдет Кубок России по сумо
Турнир объединит сильнейших сумоистов из 14 регионов страны
С 2 по 5 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани пройдут Кубок России по сумо среди мужчин и женщин, а также Всероссийские соревнования Кубок «Ак Барса» для юношей и девушек до 19 лет.
Турниры объединят сильнейших сумоистов из 14 регионов страны, сообщает Министерство спорта Татарстана.
Торжественная церемония открытия запланирована на 3 октября в 13:30. В этот день стартует Кубок России среди взрослых, а 4 октября пройдут соревнования среди юношей и девушек.
Сборную Татарстана представят 16 спортсменов, в том числе Аделя Мусина, Екатерина Зайцева, Алексей Дунаев и Исмоил Одилов.
Пару лет назад Казань уже принимала соревнования по сумо, фотографии с этих турниров можно посмотреть в материале «Реального времени».
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