Сычев: «Я думаю, болельщики «Рубина» помнят времена Бердыева и хотят похожего»

Также бывший футболист отметил, что амбиции руководства клуба выше текущих результатов

Бывший футболист Дмитрий Сычев оценил текущее положение «Рубина». По его словам, команда перестраивается, и на это требуется время.

— Ну, видно, что новый тренер, команда перестраивается. Нужно время для адаптации, как говорится, — сказал Сычев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Он также отметил, что амбиции руководства клуба выше текущих результатов, поэтому от команды будут требовать усиления.

— Я думаю, амбиции руководства клуба намного выше, поэтому они будут требовать качественного усиления и в игре, и в результате. Посмотрим. Это вопрос возможностей — потому что игроков сейчас очень сложно найти, и их разбирают Москва и Санкт-Петербург. Но времена Бердыева, я думаю, болельщики помнят и хотят похожего, — добавил он.

Напомним, по итогам девяти туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 12 очков.

Ранее Сычев высказался о перспективах защитника «Рубина» Ильи Рожкова попасть в основной состав сборной России.





Алсу Сабирзанова