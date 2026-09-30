Пловец СК «Синтез» триумфально выступил в эстафетном плавании

Главный тренер сборной Республики Татарстан и спортивного клуба «Синтез» по плаванию рассказал об успехах Андрея Минакова

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Для пловца СК «Синтез» Андрея Минакова сезон прошел непросто. В апреле в финале Кубка России Андрей выступил неидеально ввиду своего состояния здоровья. Однако главный тренер сборной России Андрей Илюшин поверил в спортсмена. В личном старте стометровки баттерфляем на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Минаков прошел в финал и занял 6-е место. А окончились эти соревнования золотом в комбинированной эстафете 4х100 м. Пловец показал хорошие секунды и «вытащил» эстафету на своем этапе.

— Будем работать на личные дистанции, чтобы доказать свой статус. Уже подросли молодые спортсмены. Конкуренция усилилась, — рассказывает тренер СК «Синтез» и сборной Татарстана по плаванию Алексей Кузнецов.



Следующие старты пловцов «Синтеза» — этапы Кубка Мира, которые будут проходить в Баку, Ташкенте и Астане. Там будут разыгрываться путевки на Олимпийские Игры 2028. В ноябре пройдет Чемпионат России, который станет отборочным этапом Чемпионата Мира (Пекин, 4 — 8 декабря).

— Нужно пробираться, ехать и доказывать, что мы можем и делаем. Будем работать, — уверенно настроен тренер.