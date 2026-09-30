Матч России и Ирана в Казани посетили болельщики из 40 регионов

Около 35% зрителей матча — приезжие болельщики

Фото: Динар Фатыхов

Около 35% зрителей матча между сборными России и Ирана на «Казань Арене» составили гости из более чем 40 регионов. Такие данные получили эксперты «МегаФона» после анализа обезличенных данных абонентов.

Лидером по числу иногородних болельщиков стала Чувашия с долей 12%. Из Москвы и Московской области приехали 10% зрителей, из Башкортостана — 9%, а из Марий Эл и Ульяновской области — по 8%. На матче также отметились жители Дальнего Востока из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приезжие болельщики израсходовали 47% от всего объема мобильного трафика на стадионе. Абсолютными лидерами по прокачанным данным стали гости из Липецкой области (около 600 Мбайт на абонента), а болельщики из Тамбовской области возглавили рейтинг по объему голосовых вызовов.

Напомним, матч Россия — Иран занял 17-е место по посещаемости в истории «Казань Арены», игру посетили 34 362 зрителя, что обеспечило 87% заполняемости стадиона.

Зульфат Шафигуллин