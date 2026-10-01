Кафанов: у России сейчас очень сильная сборная по футболу

Тренер вратарей сборной России высказался о силе национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает сильной нынешнюю национальную команду страны по футболу.

— У нас сейчас очень сильная сборная. Все ребята, которые играют за границей в больших клубах, это игроки группы атаки. Если к ним добавить российских игроков на оставшиеся четыре-пять позиций, получится сильная команда. Просто нужны официальные игры, чтобы это доказать. А выбор вратарей в национальную сборную очень большой, — сказал Кафанов «Реальному времени».

взято с сайта fckrasnodar.ru

Напомним, во вторник сборная России по футболу обыграла в Казани команду Ирана со счетом 2:0. Дублем в ворота участника ЧМ-2026 отметился Александр Головин, выступающий за «Монако» в чемпионате Франции.

Сборная России остается отстраненной от международных турниров по футболу с весны 2022 года. Подробнее с интервью Виталия Кафанова можно ознакомиться в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин