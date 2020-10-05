РОО Федерация лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан
Общая информация
Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан» создана в 2010 году.
Федерация является членом Федерации лыжных гонок России и признана ими единственной общественной организацией на территории Республики Татарстан, обладающей эксклюзивными правами по руководству развитием лыжных гонок и биатлона на территории РТ.
Целями Федерации являются развитие лыжных гонок и биатлона на территории Республики Татарстан, их пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка спортсменов — членов сборных команд Республики Татарстан по лыжным гонкам и биатлону.
Президент Федерации — Фардиев Ильшат Шаехович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, ул. Бондаренко, 3
- Телефон: (85558) 5-21-65
- Email: flgibrt@mail.ru
- Сайт: http://ski-tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020