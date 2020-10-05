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РОО Федерация лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан

Спорт, Общественные организации

Общая информация

Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан» создана в 2010 году.

Федерация является членом Федерации лыжных гонок России и признана ими единственной общественной организацией на территории Республики Татарстан, обладающей эксклюзивными правами по руководству развитием лыжных гонок и биатлона на территории РТ.

Целями Федерации являются развитие лыжных гонок и биатлона на территории Республики Татарстан, их пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка спортсменов — членов сборных команд Республики Татарстан по лыжным гонкам и биатлону.

Президент Федерации — Фардиев Ильшат Шаехович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420044, ул. Бондаренко, 3
  • Телефон: (85558) 5-21-65
  • Email: flgibrt@mail.ru
  • Сайт: http://ski-tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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