РОО Федерация лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан

Общая информация

Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан» создана в 2010 году.

Федерация является членом Федерации лыжных гонок России и признана ими единственной общественной организацией на территории Республики Татарстан, обладающей эксклюзивными правами по руководству развитием лыжных гонок и биатлона на территории РТ.

Целями Федерации являются развитие лыжных гонок и биатлона на территории Республики Татарстан, их пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка спортсменов — членов сборных команд Республики Татарстан по лыжным гонкам и биатлону.

Президент Федерации — Фардиев Ильшат Шаехович.

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