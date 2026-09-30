Роналду покинул сборную Португалии

Об этом футболист сообщил в социальных сетях

Фото: Олег Тихонов

Криштиану Роналду объявил об уходе из расположения национальной сборной Португалии. Об этом футболист сообщил в социальных сетях.

— После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной. В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан. Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде без исключения, — говорится в заявлении.

Роналду не вышел на поле в матче Лиги наций против Норвегии (2:1). 41-летний форвард провел весь матч на скамейке запасных. В стартовом составе вышли Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш, оба отметились голами. После финального свистка Роналду ушел в раздевалку, не присоединившись к партнерам для приветствия болельщиков.

Впоследствии футболист пропустил несколько тренировок. Португальская футбольная федерация объясняла это индивидуальными занятиями в тренажерном зале. Президент федерации Педру Проэнса прилетел в Копенгаген для переговоров с Роналду и главным тренером.

На пресс-конференции перед матчем с Данией главный тренер сборной Португалии подтвердил, что заранее сообщил Роналду о неучастии в двух матчах, и заявил, что окончательное решение о составе остается за ним.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я главный тренер. Я сказал игроку, что он не выйдет на поле и будет сидеть на скамейке. Если мне нужно, чтобы он отыграл 30 минут, он выйдет. Если нет — не выйдет. Ни один игрок не заставит меня изменить решение. Ни он, ни кто-либо другой в футболе. И президент тоже. Никогда и абсолютно никто, — сказал тренер.

По его словам, Роналду ответил: «Если хочешь, чтобы я играл, — я играю. Если не хочешь — не играю. Если хочешь отправить меня на трибуну — отправляй».

По информации A Bola, после пресс-конференции тренер Роналду в сопровождении двух сотрудников федерации покинул стадион в Копенгагене. В это время команда проводила тренировку.

Marca сообщает, что футболист отправится на частном самолете в Мадрид. Его участие в текущем международном окне завершено.

Роналду провел за сборную Португалии 234 матча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды он стал победителем Евро-2016 и Лиги наций-2019.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.

Алсу Сабирзанова