Капитан «Нефтехимика» признан лучшим нападающим сентября в КХЛ
За прошлый месяц хоккеист нижнекамцев набрал 13 очков (4+9) в 11 матчах
Капитан «Нефтехимика» Андрей Белозеров признан лучшим нападающим сентября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В сентябре Белозеров набрал 13 очков (4+9) в 11 матчах за «Нефтехимик».
Лучшим вратарем месяца стал Семен Вязовой из «Салавата Юлаева» (95% отражения бросков с коэффициентом надежности 1,52), среди защитников отмечен Джейк Масси из «Барыса» (восемь очков, показатель полезности «+7»).
Из новичков лига отметила выступление нападающего «Шанхайских Драконов» Егора Соловьева, набравшего семь очков (2+5) в восьми матчах сентября.
Напомним, старт «Нефтехимика» в новом сезоне КХЛ выдался сверхудачным, нижнекамская команда идет в лидерах Восточной конференции.
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