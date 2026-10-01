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Капитан «Нефтехимика» признан лучшим нападающим сентября в КХЛ

12:23, 01.10.2026

За прошлый месяц хоккеист нижнекамцев набрал 13 очков (4+9) в 11 матчах

Капитан «Нефтехимика» признан лучшим нападающим сентября в КХЛ
Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик" / t.me/wolfstaya

Капитан «Нефтехимика» Андрей Белозеров признан лучшим нападающим сентября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В сентябре Белозеров набрал 13 очков (4+9) в 11 матчах за «Нефтехимик».

Лучшим вратарем месяца стал Семен Вязовой из «Салавата Юлаева» (95% отражения бросков с коэффициентом надежности 1,52), среди защитников отмечен Джейк Масси из «Барыса» (восемь очков, показатель полезности «+7»).

взято с сайта hcnh.ru

Из новичков лига отметила выступление нападающего «Шанхайских Драконов» Егора Соловьева, набравшего семь очков (2+5) в восьми матчах сентября.

Напомним, старт «Нефтехимика» в новом сезоне КХЛ выдался сверхудачным, нижнекамская команда идет в лидерах Восточной конференции.

Зульфат Шафигуллин

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