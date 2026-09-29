Сычев: игроки сборной России показали, что мотивированы на сто процентов

Бывший российский нападающий оценил игру национальной команды в Казани против сборной Ирана

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Бывший футболист Дмитрий Сычев оценил игру сборной России по футболу против сборной Ирана в Казани. Игра закончилась победой россиян со счетом 2:0.

По словам Сычева, российская сборная показала достойный футбол и была мотивирована на все сто процентов.

— Ребята показали, что очень достойно готовы, то есть мотивированы на сто процентов. От этого еще больше приятно, что наши ребята выкладываются, радуют игрой и проявляют себя максимально в составе сборной России, при родных болельщиках, — заявил Сычев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

При этом Сычев считает сборную Ирана достойным соперником, которого не надо недооценивать.

— Иран — это команда, которая играла на чемпионате мира, которая не проиграла ни одной игры и очень достойно смотрелась. Это очень качественный и сильный соперник, который сейчас может у нас быть, и проверить себя на их фоне — это вообще потрясающе, — считает Сычев.

Напомним, игра между сборными России и Ирана завершилась победой российских футболистов со счетом 2:0.

Алсу Сабирзанова