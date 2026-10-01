Россиян допустили до Европейских игр — 2027 в Стамбуле с флагом и гимном

По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, решение о допуске принято и не подлежит пересмотру

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены смогут выступить на Европейских играх 2027 года в Стамбуле с национальной символикой. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев на форуме в Москве.

По словам министра, решение о допуске принято и не подлежит пересмотру. Дегтярев подчеркнул, что Олимпийский комитет России восстановлен в правах, а слова о его «временном» статусе не должны вводить в заблуждение, так как страна де-факто и де-юре является членом олимпийского движения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Повторю, где мы находимся — олимпийский комитет восстановлен, слово «временный» не должно смущать. Мы де‑факто и де‑юре являемся членами олимпийского движения. Решение принято и не подлежит пересмотру. В Сенегале, в Дакаре (на юношеских ОИ) наша сборная примет участие с флагом. В следующем году (на Европейские игры) в Стамбуле мы допущены и под флагом туда поедем, — приводит слова министра «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что российские сборные были допущены к турнирам под эгидой Европейской конфедерации волейбола.

Зульфат Шафигуллин