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В Татарстане выделили 191,4 млн рублей на капремонт двух спортобъектов

11:32, 01.10.2026

Предстоит отремонтировать покрытие футбольного поля с беговыми дорожками в поселке Богатые Сабы и здание РСШОР по фехтованию

В Татарстане выделили 191,4 млн рублей на капремонт двух спортобъектов
Фото: Артем Дергунов

В Татарстане выделили 191,4 млн рублей на капитальный ремонт двух спортивных объектов. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать покрытие футбольного поля с беговыми дорожками в поселке Богатые Сабы (181,5 млн рублей) и здание Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию (9,9 млн рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2027 года. Финансирование работ предусмотрено бюджетом Республики Татарстан.

Напомним, в августе прошлого года в Казани был открыт Центр фехтования, объект строился при финансировании бизнесмена Алишера Усманова.

Зульфат Шафигуллин

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