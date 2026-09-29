Новости спорта

07:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дубль Головина принес победу России над Ираном

20:53, 29.09.2026

Матч в Казани завершился со счетом 2:0

Дубль Головина принес победу России над Ираном
Фото: Динар Фатыхов

Сборная России победила в товарищеском матче Иран со счетом 2:0.

Напомним, встреча проходила сегодня в Казани.

Дублем отметился полузащитник Александр Головин, отличившийся на 21-й и 36-й минутах. Отметим, что свой второй гол Головин забил прямым ударом со штрафного.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также