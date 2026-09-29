Дубль Головина принес победу России над Ираном
Матч в Казани завершился со счетом 2:0
Сборная России победила в товарищеском матче Иран со счетом 2:0.
Напомним, встреча проходила сегодня в Казани.
Дублем отметился полузащитник Александр Головин, отличившийся на 21-й и 36-й минутах. Отметим, что свой второй гол Головин забил прямым ударом со штрафного.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.
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