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«Ак Барс» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:21, 30.09.2026

Казанцы пропустили первыми, но затем забросили четыре безответные шайбы подряд

«Ак Барс» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

В составе «Барыса» голом отметился Всеволод Логвин.

У казанцев шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Григорий Денисенко, Митчелл Миллер и Кирилл Семенов.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 2 октября дома против «Трактора».

Евгений Романов

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