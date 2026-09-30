«Ак Барс» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанцы пропустили первыми, но затем забросили четыре безответные шайбы подряд
«Ак Барс» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
В составе «Барыса» голом отметился Всеволод Логвин.
У казанцев шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Григорий Денисенко, Митчелл Миллер и Кирилл Семенов.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 2 октября дома против «Трактора».
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