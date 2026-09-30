Карпин ответил на вопрос об уровне сборной России на международной арене

Главный тренер национальной команды России прокомментировал победу над Ираном в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги победы над национальной командой Ирана в товарищеском матче.

— Два забили, на ноль сыграли. Первый тайм понравился больше, во втором — были нюансы, детали которых нужно поправлять, — цитирует Карпина корреспондент «Реального времени».

— Иран — участник чемпионата мира. Насколько эту победу можно считать уровнем нашей команды на международном уровне?

— Не знаю. Всем нам и вам интересно, как бы мы выглядели. Давайте так: когда ответственности нет — все получается. Когда борьба за результат — ноги, наверное, у кого-то затрясутся. Пока мы там не окажемся и не будет борьбы за выход и очки — непонятно, как эта команда будет выступать на этом уровне. Не по уровню футбола, а по уровню ответственности, — сказал Карпин.



Евгений Романов