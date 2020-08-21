В Татарстане продают имущество бывшей фирмы пермского вице-премьера

На торги повторно выставили 85 квартир обанкротившейся «Территории-Иннополис», совладельцем которой был Григорий Невоструев

В Иннополисе продают с торгов имущество банкрота — 85 квартир московского ООО «Территория-Иннополис» — компании, которая в свое время намеревалась стать одним из самых крупных собственников арендного жилья в городе высоких технологий. Соучредителем фирмы был Григорий Невоструев — еще недавно чиновник из башкирского правительства — глава регионального Минстроя, а с прошлой недели — и. о. первого вице-премьера Пермского края. Между тем аукцион пришлось проводить повторно, так как первая попытка не увенчалась успехом. Сейчас цена лота снизилась на 10% и, как удалось выяснить «Реальному времени», появились первые интересанты. Основная часть средств, вырученных с продажи, пойдет на погашение долга ООО «Территория-Иннополис» перед АО «ДОМ.РФ», а у нового собственника будет выбор — либо продать квартиры по отдельности, либо продолжить сдавать их в аренду. Подробности — в нашем материале.



В поисках покупателя

Как стало известно «Реальному времени», вторые торги по реализации имущества ООО «Территория-Иннополис» могут завершиться более удачно, чем первые. С молотка единым лотом идут 85 квартир в доме 114 по ул. Спортивной в городе Иннополисе, и к ним уже проявили интерес.

Квартиры в залоге у АО «ДОМ.РФ», основанием для проведения аукциона стало решение Арбитражного суда РТ от декабря 2019 года о признании ООО «Территория-Иннополис» банкротом. Иск о банкротстве подала московская компания «Сканграфикс». Отметим, что учредителями ООО «Территория-Иннополис» являются сама компания-заявитель, а также московское ООО «Территория».

Торги проводятся повторно, первые были организованы в июле текущего года и тогда стоимость лота составляла 317,2 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.



С молотка единым лотом идут 85 квартир в доме 114 по ул. Спортивной в городе Иннополисе, и к ним уже проявили интерес. Фото Рината Назметдинова

В августе были объявлены повторные торги со снижением первоначальной стоимости на 10% — сейчас 85 квартир продаются за 285,5 млн рублей. Новый аукцион назначен на 16 сентября. Как сообщил «Реальному времени» арбитражный управляющий должника Фаиль Мухамадиев, заявок пока не поступало, однако интересанты уже есть, и они активно запрашивают материалы по торгам.

— В случае реализации лота залоговый кредитор получит 80% от суммы. Если посмотреть реестр требований кредиторов, то там заявлено порядка 287 млн рублей. В основном, это долг АО «ДОМ.РФ». Также заявлено одно юридическое лицо и, помимо этого, ФНС РФ по РТ. Повторюсь, львиная доля уйдет на погашение долга перед АО «ДОМ.РФ», — сообщил Фаиль Мухамадиев.



Рассуждая о судьбе 85 квартир в Иннополисе, арбитражный управляющий предположил, что новый собственник либо продаст их по отдельности, либо продолжит сдавать в аренду. «Реальное время» обратилось в мэрию города, чтобы узнать мнение властей о возможных вариантах развития событий (что будет с текущими арендаторами, изменится ли арендная плата), однако на момент публикации материала ответ не был получен. Редакция готова опубликовать его по получении.

Рассуждая о судьбе 85 квартир в Иннополисе, арбитражный управляющий предположил, что новый собственник либо продаст их по отдельности, либо продолжит сдавать в аренду. Фото Гуландам Фатхуллиной

Несостоявшийся арендатор

На заре появления Иннополиса московская компания ООО «Территория-Иннополис» намеревалась стать крупнейшим собственником арендного жилья в молодом городе. За год до сдачи первых двух домов в 2014 году под руководством ООО «Территория» прошла презентация программы приобретения 800 квартир на сумму в 2,8 млрд рублей.

Будущий оператор предлагал сдавать жилье по ставке 22—27 тыс. рублей в месяц, но поскольку в Госжилфонде при президенте РТ тогда посчитали цену завышенной, то ООО «Территория-Иннополис» выкупило только два первых построенных дома, в общей сложности на 105 квартир.

— С 2014 года было построено 16 домов. Два из них мы полностью реализовали «Территории-Иннополис». И столкнулись с такой проблемой, когда реализованные квартиры сдавались гражданам по высокой цене. Потом было принято решение президента, что фонд сам будет сдавать квартиры в аренду, — комментировал ранее нашему изданию заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов.

«Было принято решение президента, что фонд сам будет сдавать квартиры в аренду», — комментировал ранее заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов. Фото evening-kazan.ru

Связи с Башкортостаном и Пермским краем

Как мы уже писали выше, учредителями ООО «Территория-Иннополис» является московское ООО «Территория». На момент покупки арендных домов в Иннополисе в составе учредителей «Территории» был чиновник Григорий Невоструев (на фото на постере). Буквально на прошлой неделе его назначили исполняющим обязанности первого вице-премьера правительства Пермского края.



Ранее с июля 2018 года Невоструев возглавлял Госкомитет Башкортостана по строительству и архитектуре (региональный Минстрой). Но кресло под ним пошатнулось — он регулярно получал порцию критики от врио главы Башкирии Радия Хабирова.



В результате через полгода после назначения чиновник написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и с 1 января 2019 года стал первым замом председателя Госкомитета Башкортостана по строительству и архитектуре. К тому моменту Невоструев больше не имел прямого отношения к компаниям «Территория» и «Территория-Иннополис».

