Нового председателя для челнинского суда нашли в Самаре?

На пост главного судьи автограда претендует судья из кассации, бывший зампрокурора Елабуги Марс Самитов

Фото: vs.tat.sudrf.ru (председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и его зам Максим Беляев, Марс Самитов — в центре)

Квалифколлегия судей Татарстана в третий раз завершила прием документов от претендентов на пост председателя Набережночелнинского горсуда. Место пустует уже полтора года — двух одобренных судейским сообществом кандидатов последовательно отвергли кадровики президента РФ. В итоге на третий круг заявился судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции, перебравшийся в Самару из Татарстана лишь год назад. Об уважении коллег, успехах на лыжне, пожарном и прокурорском прошлом Марса Самитова — в материале «Реального времени».

Токарь, пожарный, следователь, прокурор



Последним днем приема документов на выборы главного судьи автограда стало 10 сентября. Впрочем, слух о «самарском» кандидате начал гулять еще до этой даты. Якобы предложение вернуться в Татарстан и попробовать себя на руководящем посту получил бывший зампрокурора Елабуги и экс-судья Верховного суда РТ Марс Самитов, ныне работающий в Самаре. И дал свое согласие. Источники «Реального времени» в судейском сообществе и правоохранительных органах уверяют — соперников в этом конкурсе у судьи из кассации нет.



23 сентября Марсу Равилевичу Самитову исполнится 47. Кандидат юридических наук и заслуженный юрист Татарстана. Его судейский стаж — 16 лет. До облачения в мантию успел поносить и спецовку, и костюм газодымозащиты, и прокурорский мундир.

Родился Самитов в Зеленодольске, в 15 лет стал студентом механического техникума и еще через три года, в 1991-м, пришел токарем на зеленодольский завод имени Серго. Через пару лет поступил на юрфак Казанского госуниверситета, но работу не оставил. Хотя в 1996-м ушел с завода в Нижневязовскую пожарную часть, а через два года перебрался в Елабугу на должность исполнительного директора фонда «Правопорядок». А в 1999-м уже дипломированным юристом пришел в Елабужскую прокуратуру на должность следователя и в 2002-м занял пост зампрокурора города, но через два года оставил надзорное ведомство ради службы Фемиды.

Последним днем приема документов на выборы главного судьи автограда стало 10 сентября. Фото Сергея Афанасьева

В 2004-м Марса Самитова избрали мировым судьей на одном из участков Елабужского района. Спустя четыре года президент страны назначил его на должность федерального судьи в Елабужском горсуде. В 2013-м Самитов, уже по новому Указу главы государства, пополнил коллегию по уголовным делам Верховного суда Татарстана и переехал в Казань. Но в 2019-м по призыву Фемиды выдвинулся на пост судьи в новом кассационном суде и в мае был назначен судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

«Уступи судье лыжню!»

Согласно сайту Шестого КСОЮ, за время работы в Самаре уроженец Зеленодольска Марс Самитов успел рассмотреть 95 кассационных жалоб и представлений. В том числе по уголовному делу Мусина — не казанского банкира, а экс-главы Иглинского района Башкирии, избежавшего посадки за серию превышений в связи с истечением срока давности.

Собеседники «Реального времени» называют Самитова опытным, интеллигентным судьей и вспоминают его спортивные победы на лыжне. Оказывается, высокий статус не мешал судье участвовать в массовых зимних соревнованиях. Он отметился в Казанских и Камских лыжных марафонах 2009—2013 годов, в 2017-м взял «серебро» открытого первенства Коми среди судей. А в 2019-м завоевал «бронзу» на лыжных гонках в рамках Спартакиады госслужащих Татарстана.

Высокий статус не мешал судье участвовать в массовых зимних соревнованиях. Фото vs.tat.sudrf.ru

Поговаривают, что выдвижение выходца из Татарстана на пост главного судьи Набережных Челнов не стало неожиданным для руководства Шестого КСОЮ, якобы такая возможность ранее уже обсуждалась. Уж очень обострилась проблема судейских кадров. В самом кассационном суде ситуацию комментировать не стали.

Напомним, без руководителя Набережночелнинский горсуд работает почти полтора года. В декабре 2018-го Квалифколлегия судей РТ рекомендовала повторно назначить на этот пост действующего председателя Рината Гайфутдинова. В апреле 2019-го срок его полномочий истек, а назначения не последовало. Позже выяснилось — у кадровой комиссии при президенте РФ возникли вопросы к использованию председателем иномарки, которая числилась на балансе муниципального унитарного предприятия. Рассмотрев эти материалы, Квалификационная коллегия вынесла судье замечание.

В октябре 2019-го по результатам нового конкурса на пост ВИП-судьи Челнов рекомендовали председателя соседнего, Тукаевского райсуда Радика Зиннатова. Однако и его кандидатура не получила поддержку в Москве, о чем стало известно уже в мае 2020-го. В июле ККС РТ в третий раз объявила конкурс на замещение вакансии председателя Набережночелнинского горсуда. На него-то, как утверждают источники «Реального времени», заявился Марс Самитов. Вопрос — рекомендовать или не рекомендовать данного кандидата — будет решаться на заседании Квалифколлегии судей республики по результатам проверки полученных документов. Дата заседания пока не назначена.

Без руководителя Набережночелнинский горсуд работает почти полтора года. Фото Сергея Афанасьева

Сложности с назначением рекомендованных кандидатов возникли и в казанских судах. Так, после переезда в Самару казанцев Радика Габдуллина и Раиля Шайдуллина — на посты зампреда и судьи Шестого КСОЮ соответственно — освобожденные ими председательские кресла в Советском и Авиастроительном райсудах Казани пустуют до сих пор. На первую должность не утвердили экс-зампреда Арбитражного суда Татарстана и экс-председателя Азнакаевского горсуда Юсуфа Сахапова, на вторую — бывшего главу Лениногорского горсуда Илдара Хаева. Сахапов остался работать федеральным судьей, Хаев ушел в мировую юстицию и сейчас трудится в Зеленодольском районе.

Источники «Реального времени» отмечают, что такие проблемы с назначением опытных и проверенных руководителей возникают по всей стране. И кадровый фильтр год от года становится только жестче.