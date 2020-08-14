Кадровики Путина не пропустили кандидата на пост главы Советского райсуда Казани

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В ближайшее время в Татарстане вновь объявят конкурс на пост председателя Советского райсуда Казани. Ранее одобренный Квалифколлегией судей РТ кандидат отклонен кадровой комиссией при президенте РФ, сообщают несколько источников «Реального времени» в судейском сообществе.



Напомним, в январе этого года рекомендацию на вакантную ВИП-должность Советского райсуда получил экс-зампред Арбитражного суда Татарстана и руководитель Азнакаевского горсуда Юсуф Сахапов. В феврале его шестилетний срок председательских полномочий в Азнакаево истек, а в июле из Москвы поступила информация — кандидатура Сахапова не получила поддержки кадровиков президента РФ.

Причины своих решений комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов традиционно не оглашает. Источники «Реального времени» отмечают два момента: за вышеназванным претендентом числится немало административных штрафов за превышение скорости, а его бывшая супруга является мировым судьей в отставке как раз на участке Советского района Казани и в любой момент может быть привлечена к рассмотрению дел. А это неминуемо повлечет за собой конфликт интересов. Впрочем, решение кадровиков Путина может иметь и иные основания.

Рекомендованный одновременно с Сахаповым, но на пост зампреда по уголовным делам Советского райсуда Эрнест Муртазин на днях получил назначение на эту должность Указом президента страны.

Поговаривают, что в новом конкурсе на главный пост в Советском райсуде могут выдвинуть зампреда по гражданским делам Лилию Гиниятуллину, которая руководит этим судом в ранге и.о. председателя. Вакансия открылась после назначения прежнего главы Советского райсуда Радика Габдуллина зампредом Шестого кассационного суда общей юрисдикции.