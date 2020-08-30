В Татарстане открылось интеллектуальное деловое пространство «100% Татарстан»

Сегодня в Татарстане открылось интеллектуальное деловое пространство и коммуникационная платформа для взаимодействия с партнерами и экспертами «100% Татарстан». Об этом сообщает ТАСС.

На онлайн-платформе «100% Татарстан» можно увидеть прямые включения с праздничных мероприятий, которые проходят на различных площадках Казани, а также поздравления республики от глав других регионов России. В 22:00 на ней покажут трансляцию праздничного салюта.



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что это совершенно новый формат общения, но при подготовке программы разработчики старались максимально широко охватить различные сферы жизни республики: «Чтобы каждый нашел для себя интересующую информацию, имел возможность задать прямые вопросы экспертам и не просто расширить горизонт своих знаний о Татарстане, а возможно выбрать республику в качестве своего постоянного места жительства, работы и ведения бизнеса».



Ранее сообщалось, что онлайн-форум «100% Татарстан» объединит сотни спикеров и профессионалов своего дела по 20 тематическим направлениям: история территорий, международное сотрудничество, IT-индустрия, инновации, инвестиции, образование и рынок труда, медицина, сельское хозяйство, туризм, молодежная политика, спорт, транспорт, экология.

