Капитан УНИКСа Швед получил перелом кисти и пропустит около двух месяцев

Швед получил травму в матче против «Бетсити Пармы»

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Капитан УНИКСа Алексей Швед получил перелом кисти в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2026/27 против «Бетсити Пармы». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По предварительным оценкам, восстановление 37-летнего защитника займет около двух месяцев.

В дебютном матче сезона Швед провел на паркете 18 минут 54 секунды. За это время он набрал 8 очков, сделал 3 подбора, отдал 7 результативных передач и совершил 1 перехват.

Напомним, УНИКС уступил «Парме» со счетом 88:97. Самым результативным баскетболистом в составе УНИКСа стал Лука Шаманич с 23 очками.

Алсу Сабирзанова