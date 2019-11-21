Татарстанцу присудили 850 тысяч за год в СИЗО по незаконному обвинению в двойном убийстве

Накануне Бавлинский горсуд вынес решение по гражданскому иску пенсионера Абузара Гафурова к Минфину РФ на 5 млн рублей. Иск удовлетворен частично — Гафурову присудили 850 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда за незаконное водворение под стражу на год и уголовное преследование за двойное убийство, сообщил «Реальному времени» его адвокат Эдуард Багаутдинов.



На заседании суда представитель Минфина просил отказать в удовлетворении требований истца, настаивая, что он сам ввел в заблуждение сотрудников Следкома, оговорив себя и признавшись в убийстве семьи соседей в апреле 2016 года.

Напомним, из-под стражи Гафурова освободили через 12 месяцев ареста, когда прокуратура в первый раз отказалась утверждать обвинение по его делу, позже его направляли на допрасследование еще дважды. В феврале 2019-го Следком признал — состава преступления в действиях экс-обвиняемого не было, а затем задержал сводных братьев из Башкирии Сергея Груняхина и Вячеслава Кекселя — по подозрению в расправе над четой пенсионеров и хищении их авто. 1 ноября этого года Верховный суд РТ вынес им приговор.

Через неделю после этого Советский райсуд Казани продлил срок ареста замначальника полиции Бавлинского района Алмазу Шакирову и двум его бывшим коллегам. Всех троих обвиняют в получении взяток за снятие с учета того самого похищенного автомобиля убитых от перекупщика, который купил чужую машину у Груняхина.

На заседании по мере пресечения выяснилось: в деле появился новый эпизод о превышении полномочий в отношении «заведомо невиновного Гафурова», которого, по версии следствия, «неустановленные сотрудники полиции Бавлинского района в 2016 году склоняли к даче признательных показаний».