Вступил в силу приговор Верховного суда Татарстана по двойному убийству, за которое сажали невиновного

Фото: "Реальное время" (Груняхин в ВС РТ)

Законным и обоснованным признал приговор по делу о двойном убийстве в Татарстане 4-й апелляционный суд общей юрисдикции. Осужденному к 20,5 года колонии экс-сотруднику МВД из Башкирии Сергею Груняхину не удалось добиться смягчения наказания, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе апелляционного суда.



Двоюродный брат Груняхина Вячеслав Кексель свой условный срок — 2,5 года за хищение машины убитых — не оспаривал.

Напомним, ранее Верховный суд Татарстана установил: в апреле 2016 года в селе Новые Чути Бавлинского района Груняхин убил хозяина дома и его супругу, а затем отправился вместе с Кекселем на машине убитых Renault Megane в Башкирию, где автомобиль был продан перекупщику Вафину.

В суде Вафин рассказал, как за взятки в бавлинской полиции ему помогли снять Renault с учета. Дело против полицейских было возбуждено уже после того, как в 2019-м силовики задержали Груняхина и Кекселя. Ранее в двойном убийстве пожилой пары обвиняли их соседа Абузара Гафурова. Год он провел в СИЗО, прокуратура трижды блокировала направление в суд его дела, указывая на огрехи следствия.

За незаконное преследование райсуд постановил взыскать в пользу Гафурова компенсацию 850 тысяч рублей. Дело полицейских до суда пока не дошло.