Стоит ли беспокоиться о повторном заражении COVID-19 из-за снижения антител?

Исследование профессора иммунологии Университета Тафтса (США)

Фото: Илья Репин

Количество антител у переболевшего коронавирусом снижается вдвое уже через 5 недель, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. «А дальше, вероятно, еще больше, что, собственно, делает нас, скорее всего, беззащитными для следующего заражения», — считает медик. По ее словам, аналогичным неустойчивым постинфекционным эффектом обладает еще ряд инфекционных заболеваний, например, коклюш, которым также можно заразиться повторно через 3-4 месяца. Впрочем, высокое количество антител в крови — не единственная защита от COVID-19, пришел к выводу в статье для издания The Conversation профессор иммунологии Университета Тафтса (США) Александр (Саша) Полторак. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации ученого.



Антитела важны, но это не единственный фактор



Большинство людей знает, что тестирование на наличие антител в крови человека может показать, был ли он заражен каким-либо определенным заболеванием, например, COVID-19. Эти антитела обеспечивают защиту организма от повторного заражения.

Однако в статье, опубликованной New England Journal of Medicine, исследователи сообщают, что количество антител у людей, которые выздоровели от COVID-19, снижается вдвое каждые 36 дней. Означает ли это, что люди, излечившиеся от COVID-19, постепенно теряют свой иммунитет?

Я генетик, интересующийся врожденным иммунным ответом — той частью иммунной системы, которую мы получаем при рождении, — и тем, как врожденные иммунные клетки «обучают» клетки, продуцирующие антитела, как идентифицировать и уничтожить патоген. Как я объясню впоследствии, антитела важны для иммунитета, но они не являются единственным фактором, который имеет значение.

Две руки иммунной системы

Иммунная система состоит из двух частей: врожденного иммунитета и адаптивного или приобретенного иммунитета.

Врожденная иммунная система, которая включает в себя белые кровяные клетки, называемые дендритными клетками, моноциты и нейтрофилы, присутствует при рождении человека и мгновенно реагирует на возбудителей заболеваний. Эта группа белых кровяных телец атакует патогены разрушительными химическими веществами, поглощает и уничтожает вирусы и бактерии. Врожденная иммунная система обеспечивает мгновенную реакцию на патоген. Проблема в том, что это довольно тупой инструмент — он одинаково реагирует на все воспринимаемые угрозы.

Адаптивная иммунная система, состоящая из В-клеток и Т-клеток, должна узнать о патогене и его характеристиках от врожденных иммунных клеток. Этой системе требуется больше времени для начала активной деятельности, но плюс в том, что она очень специфична и во многих случаях работает на протяжении всей жизни.

Фото tvsamara.ru

Память иммунной системы

История воздействия патогена на организм «записывается» в так называемых Т-клетках памяти и В-клетках памяти. Эти клетки располагаются в периферических тканях организма, таких как лимфатические узлы или селезенка, и служат памятью о болезнетворном вирусе после того, как инфекция побеждена и уже исчезла. Такая иммунологическая память отвечает за защиту организма и вступает в действие в случае второй волны или атаки патогена.

Это нормально, когда уровень антител снижается после того, как человек выздоровел от болезни. Но статья в New England Journal of Medicine вызвала беспокойство, потому что она предполагает, что мы теряем нашу иммунологическую память, что в свою очередь так же плохо, как потеря реальной памяти.

Какую роль в иммунитете играют Т-клетки?

В-клетки и антитела это только часть иммунного ответа. Т-клетки помогают В-клеткам вырабатывать антитела белки, которые могут связываться с определенным патогеном и разрушать его.

Это происходит так. Сначала В-клетки «проглатывают» вирус и начинают вырабатывать антитела. Т-клетки не могут проглотить вирус. Но тип белых кровяных телец, называемый антигенпрезентирующей клеткой, может. После этого он «показывает» различные части вируса Т-клеткам. Затем Т-клетки узнают о вирусе, который они теперь могут искать и уничтожать.

Т-клетки также прилипают к В-клеткам и посылают им сигналы активации, которые помогают В-клеткам наращивать выработку антител.

Фото vzsar.ru

Чем угрожает иммунитету сокращение числа антител к COVID-19?

Это говорит о том, что когда в крови меньше антител, существует большая вероятность того, что ряд отдельных вирусных частиц, называемых вирионами, выживет и избежит уничтожения. Поэтому оставшиеся вирионы будут продолжать размножаться и вызывать болезни.

Что означает снижение числа антител для образования коллективного иммунитета?

Коллективный иммунитет относится к популяции и возникает, когда достаточно большое число людей в сообществе невосприимчивы к вирусу и неспособны его передавать. Это обеспечивает защиту для тех, кто все еще уязвим. Например, если 60% людей защищены от COVID-19, потому что они подверглись инфицированию и выработали антитела, — это может защитить (через менее частые взаимодействия) оставшиеся 40% людей от заболевания.

Но исследования, опубликованные в вышеупомянутом медицинском журнале, предполагают, что люди с более низким уровнем антител все еще могут переносить вирус и не иметь никаких симптомов заболевания.

Это означает, что если такие люди с низким уровнем антител окружают здоровых, неинфицированных людей, они представляют опасность для них, потому что они могут передавать вирус.

Фото Ильи Репина

Когда число антител сокращается, то иммунитет исчезает?

В общем, ответа нет. Если вирус попытается вызвать вторую инфекцию, то В- и Т-клетки памяти способны распознать ее, размножиться миллионами раз и защитить организм от вируса, не давая ему спровоцировать еще одну полномасштабную инфекцию.

Защита, обеспечиваемая Т- и В-клетками памяти, является причиной того, что защита, приобретенная на основе вакцины, работает.

Однако есть и исключения. Пожизненная вакцина против гриппа не работает, потому что генетический код гриппа быстро меняется, изменяя внешний вид гриппа, и поэтому каждый сезон требуется новая вакцина.

Но с SARS-CoV-2 проблема, как я ее вижу, заключается в том, что эти Т-клетки памяти и В-клетки, похоже, стерты.

Антитела представляют собой белки и сохраняются в кровообращении всего от трех до четырех недель. Чтобы поддерживать высокий уровень антител, В-клетки должны пополнять их свежим запасом. Но в случае COVID-19 снижение уровня антител свидетельствует о том, что клетки, продуцирующие эти антитела, не присутствуют в достаточном количестве, что объясняет падение уровня антител. Исследование того, как долго длится иммунитет от COVID-19, могут пролить больше света на этот вопрос, пока же о причинах снижения числа антител в организме можно только догадываться.