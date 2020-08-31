«Очарованный странник» завел «Волжские путешествия» в судебную гавань

Против мировой Вячеслава Самолина выступил владелец теплохода

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», мировое соглашение с банком-кредитором компании «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина, благодаря которому было прекращено дело о ее банкротстве, под угрозой. «Судоходная компания», являющаяся владельцем теплохода «Очарованный странник», из-за которого еще одна компания Самолина ведет тяжбу в суде, выступила против мировой. Между тем, участники рынка речного туризма Татарстана отмечают, что сезон-2020 здесь, как и год назад, «ведут» московские, самарские и саратовские операторы: не представлена ни одна местная компания.

Сорвались туры у полутора сотен туристов

Напомним, «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина до недавнего времени были единственным в Татарстане и крупнейшим в Поволжье круизным агентством речных перевозок. Но его летний сезон 2018 года получил скандальную окраску. Компания, на тот момент располагавшая теплоходами «Очарованный странник» и «Борис Полевой», в июне вдруг перестала отправлять клиентов в туры.

Владелец круизного агентства публично объяснял срыв сезона резким скачком стоимости дизельного топлива. Однако позже выяснилось, что истинной причиной стал запрет на эксплуатацию судов со стороны федеральной службы речного судоходства, так как это было небезопасно для их пассажиров. Позже, во время судебных разбирательств с клиентами, представитель туристической компании рассказывал, что за 2 недели до выхода в рейс у одного из теплоходов сгорел дизель-генератор, а у другого как будто бы погнулось перо руля.

В результате незадавшегося сезона «Волжских путешествий+» оказался испорченным запланированный и заранее оплаченный отдых не менее чем полутора сотен человек. Все они не смогли отправиться в круизы, либо их путешествия были перенесены на более поздний срок. Навигацию компания Самолина завершала с одним теплоходом вместо запланированных двух: «Очарованного странника» после всех поломок «приговорили» к ремонту. В конце 2018 года и того больше: «Волжские путешествия+» были исключены Ростуризмом из единого федерального реестра туроператоров. Компания сама заявила о том, что прекращает деятельность, так как не может исполнить все обязательства перед клиентами.

Туристам обещали вернуть деньги до конца декабря или предоставить бесплатные путевки на 2019 год. Но так как у «Волжских путешествий+» отозвали лицензию, несостоявшимся путешественникам предложили обратиться за компенсацией в АО «Объединенная страховая компания». Однако выяснилось, что их возможные потери покрывала общая страховка стоимостью всего полмиллиона рублей. В итоге страховое возмещение начислили 173 клиентам, компенсировав им 7,5% от стоимости путевки.

Так как у «Волжских путешествий+» отозвали лицензию, несостоявшимся путешественникам предложили обратиться за компенсацией в АО «Объединенная страховая компания». Фото Олега Тихонова

«Борис Полевой» заплыл в двойной залог

Год назад, 30 августа 2019 года, ФНС подала на банкротство «Волжских путешествий+». А в ноябре в банкротное дело, возбужденное Арбитражным судом Татарстана, вступил КБЭР «Банк Казани», потребовав наложить обеспечительные меры на теплоход «Борис Полевой».

Как оказалось, «Банк Казани» полностью профинансировал туристическую кампанию Вячеслава Самолина 2018 года, выдав ему кредит в 22 млн рублей. На эти деньги компания «ВВП плюс» (новое юрлицо Самолина) взяла у «Судоходной компании» в аренду судно «Очарованный странник» с условием последующего выкупа. Теплоход был включен в продажу речных туров наряду с теплоходом «Борис Полевой». Позднее обнаружилось, что банк не получил гарантий возврата кредита: залоговый актив не был зарегистрирован за «ВВП плюс», хотя за него поручилась другая самолинская компания «Волжские путешествия+»…

Заявление налоговиков в итоге завернули, а само дело о банкротстве завершилось мировым соглашением. По сути, им кредитная организация восполнила недостающие гарантии. Татарстанский арбитраж, учитывая в том числе «желание должника восстановить свою платежеспособность», пришел к выводу о том, что права других кредиторов мировая не нарушает и 19 мая нынешнего года ее утвердил.

Согласно мировому соглашению, банк в качестве залогового обеспечения по кредиту на «Очарованный странник» забирает себе теплоход «Борис Полевой». Если быть более конкретным, судно переходит в собственность «Волжских путешествий +» и считается находящимся в залоге у компании «Восход» до покрытия задолженности в 6,5 млн рублей. Напомним, ранее Самолин заявлял о том, что этот теплоход до конца не оплатил, поэтому он принадлежит не ему, а «Восходу». Затем судно переходит в залог КБЭР «Банк Казани».

Согласно мировому соглашению, банк в качестве залогового обеспечения по кредиту на «Очарованный странник» забирает себе теплоход «Борис Полевой». Фото oncruise.ru

Отдельным пунктом участники мирового соглашения признают, что «Борис Полевой» находится во владении и пользовании «Волжских путешествий +» . В свою очередь компания «Восход» гарантирует, что это судно не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом и т. п. не состоит, правами третьих лиц не обременено, за исключением уже упомянутого договора аренды с последующим выкупом с «Волжскими путешествиями».

Переход права собственности, равно как залог ООО «Восход» и последующий залог КБЭР «Банк Казани», стороны обязались зарегистрировать в двухмесячный срок. При срыве обязательств со стороны компаний Самолина мировое соглашение будет расторгнуто. Залог при этом не сохранится. Мировая вступила в силу с момента утверждения Арбитражным судом и привела к прекращению дела о банкротстве.

Стремление выйти из банкротства и борьба за базовый теплоход могут свидетельствовать о надеждах Самолина вернуться на рынок круизных перевозок.



На пути мировой возник владелец спорного судна

Казалось бы, старейшей туристической компании, наконец, удалось уладить проблемы с кредиторами и избежать банкротства, как возникла новая напасть. Мировую Самолина с «Банком Казани» хочет оспорить владелец теплохода «Очарованный странник» «Судоходная компания». Она уже подала кассационную жалобу на соответствующее определение татарстанского арбитража. Ее рассмотрение в Арбитражном суде Поволжского округа назначено на 31 августа. О доводах заявителя в материалах арбитражного дела не говорится.

Сам Вячеслав Андреевич на вопрос о причинах подачи «Судоходной компанией» жалобы на его мировую с банком ответил лаконично: «У «Судоходной компании» и спросите». Сделать это «Реальному времени» не удалось. Ильдар Вильданов, временный управляющий «Судоходной компании» (не далее как 30 июля там было введено наблюдение), на звонок не ответил.

Сам Вячеслав Андреевич на вопрос о причинах подачи «Судоходной компанией» жалобы на его мировую с банком ответил лаконично: «У «Судоходной компании» и спросите». Фото Романа Хасаева

Известно, что по поводу этого судна в настоящее время идет судебное разбирательство. Самолинское ООО «ВВП Плюс» еще в марте нынешнего года потребовало от «Судоходной компании» признать соглашение о расторжении договора купли-продажи «Очарованного странника» недействительным и обязать передать его истцу, зарегистрировав переход права собственности. Основное заседание по делу назначено на 23 сентября.

Упомянутый договор был разорван 26 апреля 2018 года «в связи с невозможностью проведения регистрации судна, прав на него по причине наличия запрета на совершение регистрационных действий (постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по ИД и ВАП по городу Казани УФССП России по РТ от 04.04.2018)». «Судоходная компания» обязалась осуществить возврат ранее уплаченной денежной суммы в размере 20,3 млн рублей. Но к моменту судебного разбирательства в начале года так и не сделала этого. При этом единственным активом этого ООО является как раз «Очарованный странник».



Как уже рассказывало «Реальное время», этот статусный чешский теплоход с обновленным интерьером считался главным «кормильцем» круизного перевозчика и ходил в дальние и дорогостоящие рейсы — до Санкт-Петербурга и Астрахани, на которые держится устойчивый коммерческий спрос.

Почему «Судоходная компания» выступает против мирового соглашения, ведь в нем сам по себе теплоход «Очарованный странник» не фигурирует? «Зато там фигурируют средства, которые должны были быть уплачены за этот теплоход», — лаконично заметил «Реальному времени» конкурсный управляющий ООО «ВВП плюс» Алексей Кузьмин. А его помощник добавила, что «ВВП плюс» взял кредит и перечислил их «Судоходной компании» за теплоход. Однако, она вместо того, чтобы передать судно покупателю, сдала его в аренду другой компании. «Там все очень сложно», — обрисовала сложившуюся ситуацию девушка.

Исполнительный директор ООО «Круизкомпания «ИнтурВолга» Александр Елисеев изложил «Реальному времени» другую версию событий. Как известно, Самолин арендовал «Очарованный странник» у «Судоходной компании» с правом выкупа. С учетом открытой в банке Казани кредитной линии он должен был выплачивать и арендные платежи, и кредит. Однако, несмотря на активно продаваемые «Волжскими путешествиями» путевки на туры выходного дня и круизы, и кредитор, и арендодатель деньги недополучили. В результате на судно появился другой, более платежеспособный претендент.

Несмотря на активно продаваемые «Волжскими путешествиями» путевки на туры выходного дня и круизы, и кредитор, и арендодатель деньги недополучили. Фото Олега Тихонова

Перезаключил договор с нижегородской туркомпанией

Действительно, как рассказывало «Реальное время», в конце того же 2018 года после массовой отмены рейсов общей стоимостью почти 5 млн рублей «Казанская судоходная компания» — собственник теплохода «Очарованный странник» — расторгла договор аренды с «Волжскими путешествиями+» и перезаключила его с новым эксплуатантом, нижегородской туристической компанией «Капитал-Трэвэл». Тем самым копания Самолина оказалась лишена своего базового трехпалубника. Заместитель гендиректора «Капитал-Трэвэл» Андрей Казаков тогда сообщал «Реальному времени», что они берут этот теплоход в аренду у собственника также с правом последующего выкупа.

По информации Елисеева, эта компания 2 года выплачивала «Судоходной компании» арендную плату за судно. Он полагает, что «Судоходная компания» вполне может оспорить мировую «Волжских путешествий». «Какой смысл им отдавать Самолину «Очарованный странник», если другой арендатор отремонтировал судно, включая ресторан, в прошлом году полностью закупил новое постельное белье. Думаю, они вложили в этот теплоход за последние 2 года миллионов 10—12», — говорит он.

На местном рынке речного туризма второй год подряд нет местного оператора

Исполнительный директор ООО «Круизкомпания «ИнтурВолга» Александр Елисеев в разговоре с «Реальным временем» отметил, что у Казани уникальное расположение: находится как раз посредине Волги — можно отправиться в плавание как вниз по реке, так и вверх. «У нас должна быть полная благодать в плане развития речного туризма, — считает он. — Логистика хорошая: есть аэропорт, кроме того, через Казань проходит железная дорога. Кто-то из туристов может подъехать по «железке» и уже в Казани пересесть на теплоход. Например, жители соседней Удмуртии, от которой до столицы республики 400 километров: пять часов пути на машине». В речном порту есть автостоянка. Можно оставить машину, прокатиться по Волге и вернуться обратно, продолжает он.

Елисеев напомнил, что некогда компания «Волжские путешествия» была единственным в республике и очень сильным круизным оператором, который имел свои теплоходы, пришвартованные в Казани, плюс к этому еще и арендовал суда. Однако в связи с известными событиями, второй сезон подряд на местном рынке не представлен ни один местный оператор.

В результате «на длинные туры пассажиров набрать не смогли», остались только так называемые короткие (длительность 3-4 дня) туры выходного дня. Фото Олега Тихонова

Елисеев к числу основных игроков относит московские компании «Водоходъ» и «Инфофлот» (последний делает хорошую допосадку в Казани и Самаре), самарские «Плес» и «Спутник-Гермес» (сильная компания, которая к тому же занимает нишу массового отдыха) и «Инфолот» (крупный оператор, который вкладывает много средств в рекламу). Также по его словам, на наш рынок зашла пермская компания «Волга-Волга» (один теплоход собственный, еще два арендуют).

«Ситуация с речными туристическими перевозками в этом году, честно говоря, непонятна», — признает Елисеев. Он напоминает, что основные продажи путевок обычно приходятся на апрель — май, однако в этом году в связи с коронавирусом офисы туроператоров речных перевозок в это время были закрыты. Отмашку на продажу путевок дали лишь 28 мая. Сами же теплоходы было разрешено отправлять в рейсы с 26 июня. Но месяц, отмечает собеседник нашего издания, слишком маленький срок для того, чтобы наладить эту работу. Особенно в части круизов (длительность плавания 5 дней и больше): реализация путевок здесь рассчитана на 5-6 месяцев. В результате «на длинные туры пассажиров набрать не смогли», остались только так называемые короткие (длительность 3-4 дня) туры выходного дня.

Кстати, по информации директора «ИнтурВолги» теплоход «Борис Полевой» не так давно пошел в плавание: на той неделе состоялся очередной рейс. Однако, по понятным причинам, не под флагом «Волжских путешествий» — Самолин сдал его в аренду саратовской компании «Спутник-Гермес». Одним словом, второй год подряд он зарабатывает только на аренде судов, а также продает туры как агент. По некоторым данным, это процентов на 30 меньше, чем если бы он продолжал деятельность оператора. «Вячеслав Александрович много лет ведет этот бизнес. Все называли его сэнсэем, считая, что он непотопляем», — рассказывает Елисеев. Удастся ли ему и на этот раз не сесть на мель?

Любовь Шебалова