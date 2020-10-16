Самолин Вячеслав Андреевич
Общая информация
Родился 1 октября 1947 года в селе Яшевка Буинского района ТАССР.
Образование
1968 г.— окончил Казанский государственный педагогический институт, преподаватель физической культуры; дополнительно — неполное высшее — Казанский государственный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность
1969-1978 гг. — тренер, заместитель председателя, председатель Татарского совета ДСО «Спартак».
1978-1983 гг. — Республиканская школа высшего спортивного мастерства госкомитета ТАССР по физической культуре и спорту, председатель.
1983-1989 гг. — Татарский областной совет по туризму и экскурсиям, заместитель председателя.
С 1989 г. — основа туристическую компанию «Волжские путешествия» (учредитель и директор). С года основания организация претерпевала несколько смен названий и организационно-правовых форм. С 2010 года носит название ООО «Волжские путешествия +".
Ведет преподавательскую деятельность в казанском филиале Российской академии туризма. Автор книги «Волжские путешествия» об истории судоходства и речного туризма по Волге.
Семейное положение: женат, есть дочь и сын.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул Достоевского, 74А
Дата последнего обновления: 16.10.2020