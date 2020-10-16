Самолин Вячеслав Андреевич

Общая информация

Родился 1 октября 1947 года в селе Яшевка Буинского района ТАССР.

Образование

1968 г.— окончил Казанский государственный педагогический институт, преподаватель физической культуры; дополнительно — неполное высшее — Казанский государственный университет, юридический факультет.

Трудовая деятельность

1969-1978 гг. — тренер, заместитель председателя, председатель Татарского совета ДСО «Спартак».

1978-1983 гг. — Республиканская школа высшего спортивного мастерства госкомитета ТАССР по физической культуре и спорту, председатель.

1983-1989 гг. — Татарский областной совет по туризму и экскурсиям, заместитель председателя.

С 1989 г. — основа туристическую компанию «Волжские путешествия» (учредитель и директор). С года основания организация претерпевала несколько смен названий и организационно-правовых форм. С 2010 года носит название ООО «Волжские путешествия +".

Ведет преподавательскую деятельность в казанском филиале Российской академии туризма. Автор книги «Волжские путешествия» об истории судоходства и речного туризма по Волге.

Семейное положение: женат, есть дочь и сын.







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