ООО Волжские путешествия +
Общая информация
«Волжские путешествия» — туристическая компания, туроператор по внутреннему туризму. Основное направление — теплоходные круизы.
Организация была основана в 1989 году. Юридическое лицо ООО «Волжские путешествия +" образовано в 2010 году.
17.12.2019 г. — в отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Руководитель — Самолин Вячеслав Андреевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул Достоевского, 74А
Дата последнего обновления: 16.10.2020