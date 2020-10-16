Список компаний

ООО Волжские путешествия +

Туризм
ООО Волжские путешествия +
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

«Волжские путешествия» — туристическая компания, туроператор по внутреннему туризму. Основное направление — теплоходные круизы.

Организация была основана в 1989 году. Юридическое лицо ООО «Волжские путешествия +" образовано в 2010 году.

17.12.2019 г. — в отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Руководитель — Самолин Вячеслав Андреевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул Достоевского, 74А

Дата последнего обновления: 16.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам