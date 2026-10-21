На завершающий этап реставрации зданий Минпромторга в Казани выделили более 70 млн рублей

Такое распоряжение дал раис Татарстана Рустам Минниханов

На завершающий этап реставрации административного комплекса исторических зданий Минпромторга Татарстана в Казани выделили более 70 млн рублей. Такое распоряжение дал раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Комплекс состоит из трех зданий, два из которых являются объектами культурного наследия регионального значения. Это:

дом, в котором жил заслуженный деятель искусств ТАССР Тази Гиззат (ул. Островского, 4);

дом, где жил итальянский писатель — коммунист Джованни Джерманетто (ул. Островского, 6).

В общей сложности на ремонтно-реставрационные работы всего комплекса зданий из бюджета Татарстана было выделено около 400 млн рублей. На завершающем этапе проведут и ремонт кровли зданий на Островского, 4 и 8, а также благоустройство прилегающей территории.

Первое здание в конце XIX века принадлежало арской купеческой вдове Екатерине Новиковой — одной из богатейших жительниц Казани. Позже в нем располагались номера купца-старообрядца Петра Барабанова. В советские годы в одной из квартир почти четверть века прожил татарский драматург и артист Тази Гиззат.

— С 2023 по 2024 год в здании прошла реставрация с приспособлением для современного использования, в рамках которой была восстановлена и обновлена кирпичная кладка стен, отремонтированы фасад и интерьеры, проложены коммуникации, — сообщили в Комитете по охране ОКН.

О втором здании известно, что свой нынешний облик, с богатой лепниной на фасаде и в вестибюле, оно получило в 1906 году. Тогда владелица дома София Гейст (ей принадлежала казанская табачная фабрика) надстроила второй этаж.

— С 2024 по 2026 год именно в этом историческом здании проводились самые масштабные реставрационные работы кровли, фасадов с восстановлением утраченного лепного декора и устройством утраченных кованых ворот в проездной арке, ремонтом интерьеров и полной заменой коммуникаций. К 2026 году был завершен капремонт фасада с устройством крыльца и входной группы соседнего здания на Островского, 8, — говорится в публикации.

Напомним, Минземимущество Татарстана вновь выставит на торги объекты на улице Ватутина, 13 в Казани, среди которых историческое здание рабочей больницы 1914 года — объект культурного наследия регионального значения.

Галия Гарифуллина