Марат Шарифуллин: «Банки поддержали заемщиков с помощью масштабных программ реструктуризации»

В Татарстане банки нарастили портфель корпоративных кредитов на 8,9% — до 655,4 млрд рублей в первом полугодии. При этом замедлилась динамика выдачи потребительских кредитов

Фото: предоставлено пресс-службой Отделения Банка России по Татарстану

С введением режима самоизоляции банковский сектор, как и остальные сферы бизнеса, вынужден был оперативно перестраиваться под меняющие условия. Управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин в интервью «Реальному времени» рассказал о тенденциях, которые наблюдались в банковском секторе Татарстана в непростом первом полугодии.

Охлаждение на рынке потребительских кредитов

— Марат Дамирович, не секрет, что первое полугодие оказало сильнейшее влияние на деятельность банков. Что происходило с кредитованием жителей Татарстана в это время? Как введение ограничительных мер из-за распространения коронавируса отразилось на темпах выдачи кредитов?

— Портфель розничных кредитов за первые 6 месяцев текущего года увеличился на 5,1% — до 492,5 млрд рублей. В прошлом году за тот же период темп прироста составил 10,3%. В частности, на рынке потребительского кредитования в апреле — мае текущего года наблюдалось небольшое снижение, но уже в июне портфель вырос и на 1 июля составил 263,6 млрд рублей.

— А как обстояли дела с ипотечным кредитованием?



— Как и остальные виды кредитования, рост ипотеки замедлился. Однако рынок поддержали общее снижение процентных ставок — результат смягчения Банком России денежно-кредитной политики, а также регуляторные послабления для банков, позволяющие им активнее выдавать ипотечные кредиты. Значительное влияние оказала государственная программа льготной ипотеки под 6,5%, по которой в Татарстане уже выдано кредитов более чем на 9,9 млрд рублей.



В целом ипотечный портфель жителей Татарстана по итогам первого полугодия составил 228,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,7%. При этом средняя ставка по ипотеке за полугодие снизилась с 9 до 7,6% годовых.



Интерес к кредитным каникулам падает

— Для поддержки граждан в период пандемии были введены кредитные каникулы. Насколько активно жители Татарстана ими пользовались?



— По закону о кредитных каникулах 106-ФЗ в банки обратились 11,5 тыс. граждан, одобрено 59,4% от числа рассмотренных заявок. Подать заявку на каникулы можно до 30 сентября, однако уже сейчас, на фоне постепенной нормализации экономической ситуации, мы видим сокращение спроса граждан на этот вид поддержки.



Помимо кредитных каникул жители Татарстана реструктурировали долги по собственным программам банков. По данным на 19 августа, кредитные организации получили 56,9 тыс. обращений, одобрено 64,2% от числа рассмотренных заявок.



В целом можно констатировать, что банковский сектор оказал своевременную поддержку заемщикам через масштабные программы реструктуризации

Стройка — лидер по приросту корпоративных кредитов

— Какие тенденции можно выделить в корпоративном секторе?



— Корпоративные кредиты в первом полугодии увеличились на 8,7% — до 655,4 млрд рублей. Более половины портфеля занимают кредиты обрабатывающей промышленности: за полгода они выросли на 8,1%. Кроме того, существенный рост портфеля был в агропромышленном комплексе (увеличение на 26,8% — до 46,7 млрд рублей) и области строительства (на 44,3% — почти до 40 млрд рублей). Однако в апреле — июне объем портфеля корпоративных заемщиков снизился на 3,8%. В основном сокращение пришлось на крупные предприятия.

Портфель кредитов малого и среднего бизнеса увеличивался более высокими темпами, чем корпоративные кредиты в целом — за 6 месяцев был зафиксирован рост на 16,2% — до 145,3 млрд рублей, в том числе за апрель — июнь — на 9,6%. Такой рост отчасти связан с увеличением числа новых кредитов, взятых предприятиями в рамках антикризисных мер господдержки.



— Какие меры поддержки были реализованы в интересах бизнеса?



— На выплату зарплаты и возобновление деятельности предприятиям с начала действия программ банки одобрили более 7,8 тысячи кредитов на сумму 20,6 млрд рублей. Еще более двух тысяч субъектов МСП заключили с банками договоры на реструктуризацию на общую сумму свыше 16 млрд рублей.



В целом можно констатировать, что банковский сектор оказал своевременную поддержку заемщикам через масштабные программы реструктуризации, которые были нужны и гражданам, и бизнесу.

Банки стали мягче к заемщикам

— Банк России продолжает снижать ключевую ставку, как это должно отразиться на экономике?

— Банк России способствует восстановлению экономики через смягчение денежно-кредитной политики. Это делает деньги доступнее как для граждан, так и для бизнеса.

В июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума — 4,25% годовых. Мы видим, как такое изменение ключевой ставки наряду с низкой инфляцией повышают ценовую доступность кредитов. Кроме того, в республике отмечается возвращение к траектории общего смягчения условий кредитования. Так, согласно опросу предприятий Татарстана, проводимому Банком России, условия банковского кредитования в мае — июне улучшились после ужесточения в марте — апреле.

— В дальнейшем ставка так же будет снижаться?

— Решения будут приниматься советом директоров Банка России с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели вблизи 4% и в интересах развития экономики. Также предстоит оценить влияние внутренних и внешних условий и реакцию на них финансовых рынков.

Поэтому важно учитывать накопленный эффект от предыдущих решений по ключевой ставке. Каждое из них имеет значение

Эффект от снижения ключевой ставки ЦБ

— Как быстро отражается изменение ставки на экономике?

— Изменяя ключевую ставку, Банк России воздействует на уровень инфляции так, чтобы он постоянно находился вблизи 4%. Импульс от изменения ключевой ставки в полной мере отражается на уровне инфляции в течение 3—6 кварталов. Поэтому важно учитывать накопленный эффект от предыдущих решений по ключевой ставке. Каждое из них имеет значение, они накладываются друг на друга и в конечном счете отражаются на инфляции в регионе и стране в целом. А стабильно низкая инфляция — одно из ключевых благоприятных условий для развития экономики.

— Какой уровень инфляции в Татарстане сегодня?

— В Татарстане годовая инфляция в июле составила 2,8%. На динамику цен оказали влияние активизация спроса на отдельные товары и услуги после смягчения ограничительных мер, а также ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако динамика потребительской активности в целом оставалась слабой и продолжила оказывать дезинфляционное влияние.

Стоит подчеркнуть, что в республике инфляция традиционно ниже общероссийского уровня, который в июле составил 3,4% в годовом выражении. Это связано с тем, что в Татарстане высокий уровень самообеспеченности товарами собственного производства, а также серьезная конкуренция в ретейле.

— А какой в целом прогноз по инфляции?

— Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 3,7—4,2% по итогам текущего года, 3,5—4% в 2021 году и ее дальнейшую стабилизацию вблизи 4% в 2022 году.