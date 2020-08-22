«Стрела» вышла в плей-офф

Казанцы разгромили «Булаву» из Таганрога

Задача «Стрелы» на часть нынешнего сезона выполнена: казанцы попали в число участников плей-офф чемпионата, а сейчас будут бороться с «Красным Яром» и за попадание в финал Кубка России. Правда, перед этим предстоит последний выездной матч регулярного первенства в «ВВА-Подмосковье» (Монино). О четвертой победе казанцев в чемпионате и шестой в сезоне — в репортаже «Реального времени».

Воспитательная беседа



Предыдущий матч Кубка России с московской «Славой» выдался настолько эмоциональным и боевым, что зрители на трибунах не сдерживались, понося судей на чем свет стоит, и это было слышно не только на поле, но и телезрителям. В итоге перед матчем с «Булавой» ведущий пытался провести воспитательную беседу. Но как без мата объяснить людям, что нельзя материться? А как же пресловутое «дыхание трибун»?

К счастью, соперник «Стреле» попался, мягко говоря, не самый грозный, несмотря на название. Так получается, что будучи «Радугой», клуб из Ростовской области выглядел посильнее казанцев — что на уровне чемпионата СССР, когда он вышел в высшую лигу еще в 1990 году, что на уровне чемпионата России, где регбисты Таганрога, может быть, и не добивались серьезных успехов, но зато пережили конкурентов из других видов спорта.

Достаточно известный еще с советских времен БК «Красный котельщик», тренер которого Александр Зрядчиков работал на первых порах в казанском УНИКСе, приказал долго жить. А ведь именно в Таганроге начинал играть один из лучших центровых УНИКСа конца 90-х Роман Сафронов. Футбольное «Торпедо», которое помогло становлению Дмитрия Кириченко и Игоря Ледяхова, а «Рубину» дало Сергея Суслина и уже легенду казанского клуба Ивана Кихтенко, тоже кануло в Лету. А вот регби в городе живет, правда, не сказать что процветает. Сменило название, сменило главного тренера — Вячеслава Грачева, воспитанника узбекистанского регби, на и. о. Зазу Бакурадзе.

Сменило и принцип комплектования. В стартовом составе команды было аж шесть грузинских ребят, плюс три игрока сборной Казахстана, но зато тренерско-административный состав — сплошь свои. Глава федерации регби Владимир Карагодин, второй тренер Сергей Клешнин и тренер по спецподготовке Владислав Ригерт, мастер кросфита, сын олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Давида Ригерта, донского казака с немецкими корнями.

— Да, в Таганроге сейчас маловато своих воспитанников, они в прошлые годы разъехались по другим клубам, поскольку родная команда переживала финансовые проблемы, — пояснял Роман Ходин, игрок «Стрелы», пропускавший эту встречу и помогавший «Реальному времени» разобраться с ее перипетиями. — И сейчас в составе в основном грузины, казахстанцы, в прошлом году, кстати, наш Никита Попков за них играл. В целом физически сильная команда (видимо, Ригерт-младший ест свой хлеб не напрасно), но не хватает техники и игрового мастерства. А потому это команда настроения, примерно как Новокузнецк. Если зацепятся за игру, то могут смести любого соперника…

«Князь» на трибунах



«Стрела» быстро вышла вперед — казанцы занесли попытку молом, просто затолкав «дыню» за зачетную линию. Происходило это на третьей минуте матча, когда судья-информатор еще даже не озвучил составы команд, активно обсуждая, на каком слоге стоит сделать ударение при прочтении фамилий игроков «Стрелы», включая братьев Магомеда и Шамиля Давудовых. Все бы ничего, но рядом лежал включенный микрофон, а посему это обсуждение было слышно на трибунах. Которые вскоре готовы были снова вспомнить о нецензурной лексике, поскольку Кобус Мараис не реализовал попытку, попав в штангу, а любимая команда растеряла преимущество — 5:7. Расстраивались все, включая известного в 90-е годы бомбардира «Рубина» Андрея Князева, пришедшего в компании футболистов поболеть за «Стрелу». Кстати, стоит отметить, что на трибунах хватало и представителей мини-футбольного сообщества, что уже становится традицией. Казалось бы, когда такое было, чтобы футболисты интересовались чем-то, кроме самого футбола, счета на табло или на кредитной карточке. А вот поди ж ты, регби мало-помалу заинтересовывает казанских любителей спорта.

— Начали вроде хорошо, занеся попытку молом, — комментировал Ходин. — На самом деле, у нас сильный мол, но не всегда удается его реализовать. Следует учитывать, что пока состав несыгранный, многие собрались только в этом году, да еще продолжают подтягиваться в команду. А это не только разные клубы, но и разные школы регби. В каких-то моментах теряемся, но с каждым новым матчем становимся сильнее в этом компоненте.

Потом, из-за обидной ошибки, когда не выбили мяч, получили ответную попытку. Мне кажется, мы, как в проигранной игре с Новокузнецком, вышли немного ненастроенные, с определенной недооценкой соперника, а потому и получили в первые двадцать минут такое ожесточенное сопротивление. А уже затем игра пошла по нашему сценарию.

«Айдар, молодец!»



— По сути, регби — это одна большая потасовка, — послышалось из динамиков, поскольку за комментаторским столиком опять забыли выключить микрофон.

Ну, ребята, кто как видит. К примеру, настоящим ценителям регби, к которым автор этих строк пока еще не принадлежит, помимо бросающихся в глаза схваток и мола, очень понравилась следующая результативная атака «Стрелы». Занес мяч в зачетку с правого края Хетаг Дзобелов, но с трибун в это время кричали «Айдар, молодец!», выделяя действия Айдара Гафарова, который совершил рывок по левому флангу, но не добежал до зачетного поля, после чего казанцы веером развернули направление атаки и все-таки добились своего. Показательно, что после попытки партнеры Гафаров бросились поздравлять именно его, как неофициального автора голевой передачи.

Этот момент привел еще к удалению игрока «Булавы» Максима Пристинского. Приближаясь с противоположного фланга поля к своей скамейке запасных, он оправдывался: «Вот сюда метил, мужики», показывая куда-то в район ключицы. Метил в район ключицы, угодил на скамейку штрафников, бывает…

Незаменимые… есть!



Кстати, обращало на себя внимание то, что Мараис, ранее бравшийся исполнять практически все штрафные, пару раз отказался бить, предпочитая либо продолжить атаку ударом вперед, либо соглашаясь на назначение схватки в пользу «Стрелы».

— Нет, Кобус не утерял уверенность, — опроверг предположение вашего корреспондента Ходин. — В нужный момент прошлого матча со «Славой» он забил такой тяжелый мяч, реабилитировавшись за ранний промах с центра. То, что сегодня он не брался за реализацию штрафных, это, скорее всего, установка тренеров, что надо выбивать мяч в аут и продолжать атакующие действия, чтобы занести попытки.

Есть ключевые игроки, такие как Мараис, или те же Тромп, Барабанцев, Голов, на которых держится тактика, а потому они практически незаменимы и уходят с площадки только в концовке матчей, когда их исход уже ясен.

Возможно, именно этот момент с нашей попыткой и гостевым удалением и стал переломным — 12:7 в пользу хозяев и игра в большинстве большую часть матча… А возможно, им стала следующая результативная атака казанцев, когда «Тромп оторвался» и стало 19:7… Но уже к окончанию первого тайма стало понятно, что борьбы в матче не получится, а тут еще игроки гостей начали какие-то дискуссии между собой. То с тренером на грузинском — и судя по экспрессии, игрок явно не декламировал «Сулико, ты моя Сулико». То жалуясь опять же тренерскому штабу на партнеров.

Ситуация, когда в товарищах согласья нет, привела к тому, что казанцы во втором тайме вбегали в зачетное поле гостей так часто, что абсолютно расслабили своих болельщиков. Те даже в конце матча искренне поаплодировали гостям, занесшим мяч в зачетку «Стрелы». Кстати, Мараиса в концовке уже не было на поле, и «юбилейный» десятый занос мяча, осуществленный наконец-то Гафаровым, дополнял точной реализацией Алексей Голов. Победа (66:12) позволила «Стреле» обеспечить себе место в плей-офф.

