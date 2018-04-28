С 28 апреля на дорогах появится «вафельная» разметка

С 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД, официально разрешающие на перекрестках желтую разметку. Ее также неофициально называют «вафельницей» из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий.



Так обозначена зона на перекрестке, въезд в которую запрещен во время пробки под угрозой штрафа в размере 1 тыс. рублей за создание помех другим участникам движения, передает «Коммерсант».

Отмечается, что новая разметка может наноситься в центре перекрестка и дублироваться (опционально) новым дорожным знаком «Участок перекрестка», в котором также использованы пересекающиеся линии. Таким образом обозначается участок, куда запрещено выезжать даже при зеленом свете, если впереди образовался затор, который «вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении».

При этом, если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует — на вафельную разметку можно выезжать.

Напомним, С 1 июня 2018 года к привычной белой разметке на дорогах добавится желтая и синяя, соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт.